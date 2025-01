”Då kommer han ha möjlighet till en lång karriär i NHL”

Så sent som i mars 2024 var Elias Pettersson nere i Hockeyallsvenskan.

Nu, 328 dagar senare, har han spelat sig till sina första framträdanden i NHL – och lovord från flera håll.

– Han har gjort sig välförtjänt av att pröva på NHL, säger juniorkronornas Magnus Hävelid.

– Han har gett sig själv bra förutsättningar att kunna lyckas, säger Örebros J20-tränare Oscar Dahlgren.

Elias Pettersson i NHL-debuten, Magnus Hävelid och Oscar Dahlgren. Foto: Bildbyrån (montage).

Ännu en Elias Pettersson har klivit in i NHL:s rampljus.



När Vancouver Canucks ställde upp för mötet med Washington Capitals, natten till söndag, skrev klubben inte bara historia genom att ha två spelare med samma namn på isen. Matchen var även Elias Pettersson, den yngres, debut på den stora scenen.



Två av två möjliga segrar senare hyllas nu den tidigare Örebrobacken stort – från flera håll.



– Jag kommer ihåg att det kom en ung kille, bra skridskoåkare redan då, men som var lite fladdrig. Han var väldigt oskolad, precis som alla andra som kommer in på HG, men jag tycker att han alltid tränade målmedvetet och var påslagen. Sen hade han en fysisk utveckling som var helt otrolig. Därav var han också snabbt upp och kunde tävla mot A-laget.



Så låter det när Örebros J20-tränaren Oscar Dahlgren lyfter på luren under tisdagen, mindre än ett år efter att den tidigare JVM-backen skickats ut på lån till moderklubben Västerås.



– Det är jättekul, fortsätter Dahlgren om Petterssons chanser i NHL och fortsätter:

– Jag har ju småbarn så jag får gå upp tidigt. Jag hann se första matchen där, det är häftigt. Det är en jäkligt speciell känsla när man får titta första gången de spelar. Det var samma sak när Leo (Carlsson) gjorde sin första match. Det blir nästan lite overkligt att se dem för man kommer ihåg hur de var när de var här förr. Det är ju inte jättelänge sen, men nu känns det som att NHL är en annan värld än den vi lever i här på J20 i juniorhockeyn. Det är jäkligt häftigt.

Nyckeln till snabba resan: ”Det gav honom en grund”

Jättelänge sedan var det verkligen inte som Elias Pettersson spelade i J20. Faktum är att hela resan gått väldigt snabbt för den nu 95 kg tunga pjäsen – både från juniorserierna till SHL och vidare från Sverige till NHL.



– I J20 när han kom upp så var det få minuter, jobba sig in, försöka spela enkelt, ligga på rätt sida och lära sig att vända inåt. Den typen av grejer. Sen blev han ganska snabbt mer av en tvåvägsback hos oss på J20 nivå och kunde spela både PP och PK och var jätteviktig. Han levde ju mycket på sin fina skridskoåkning, berättar Dahlgren.



Dahlgren menar att just fysiken hos den snart 21-årige backen varit en nyckel till den snabba resan.



– Han har väl en naturlig fördel i att han är ganska stor. Sen sitter finmotorik, koordination och allting ihop på honom. Man kan ju hylla fystränarna här hur mycket som helst, men det är ju han som ändå har lagt ner jobbet. Han har alltid varit målmedveten och jäkligt noggrann i sin egen träning. Han har gett sig själv bra förutsättningar att kunna lyckas, säger juniortränaren.



I detta lyfter även Dahlgren just Covid-årets träning som en positiv del.



– Hans första år på HG var Covid-året. Det året blev lite sönderryckt. Det blev inga resor, inga matcher, vi tränade i små grupper, så det blev väldigt mycket ren fysträning och lite lättare is när man fick göra det. Jag tror inte att det behövde vara negativt att det blev så. Det gav honom en grund in i säsong två då han spelade i princip bara i J20 och sen i SHL.



Trodde du då att han skulle nå hela vägen bort till Nordamerika?

– Ja men det trodde jag nog att om han höll i så skulle han ha god möjlighet att lyckas ta sig så pass långt, säger Dahlgren och fortsätter om det mentala:

– Det största är att han är jäkligt ambitiös. Han vill mycket. Det var lite samma som när han började spela matcher i SHL. Han kom inte ner till J20 och var lite avslagen och loj, utan han kom ner och drev laget och drev gruppen. Den typen av karaktär och attityd brukar betala sig i slutändan.

Milton Oscarson, Elias Pettersson och Leo Carlsson hyllas efter JVM 2023. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Hyllas av Hävelid: ”Jättehäftig resa”

Pettersson spelade TV-pucken med Västmanland 2019, men var inte med under 04-kullens första landslagssamlingar. I Örebro gick han sedan från en säsong till en annan från att spela i J18 till att ställa upp i SHL. Det hela gjorde att han sedan belönades med en plats i U18-VM där Sverige sedan säkrade ett guld under Magnus Hävelid.



Backen blev sedan en pålitlig pjäs för förbundskaptenen under flera år, inklusive vid två JVM, innan det blev dags för en flytt till Nordamerika i mars förra året.



– Jättehäftig resa. Sen kanske man ändå inte är överraskad, det har varit flera av killarna som var med i Göteborg förra året som har gjort NHL-debut. Nu var det Elias tur, säger just Hävelid till hockeysverige.se under tisdagens pressträff med Tre Kronor:

– Han läser spelet bra, är en bra skridskoåkare och har storleken, gjort det bra i AHL också. Jag är jätteglad för hans skull, häftigt, fortsätter landslagstränaren.



Magnus, just styrkan, är det skridskoåkningen?

– Han är mobil. Jag tycker att det är en tvåvägsspelare. Han fattar ofta väldigt bra beslut och kan spela lugnt med pucken. Sen är han också fysisk där det behövs också. Någonstans, med tanke på hösten där han tagit stora steg, så har han gjort sig välförtjänt av att pröva på NHL, säger Hävelid.

”Då kommer han ha god möjlighet till en lång och fin karriär i NHL”

Elias Pettersson valdes av Vancouver Canucks i den tredje rundan av NHL-draften 2022, troligen med den defensiva potentialen i åtanke, men Dahlgren lyfter, precis som Hävelid, även de andra kvalitéerna.



– Jag tycker att han utvecklade spelet med puck väldigt mycket (i Örebro). Han kunde hålla undan och vara stark över pucken och sen spela ett enkelt spel med pucken. Att inte försöka bli över-kreativ även om man hade möjligheten ibland att utmana mer, så fortsatte han att hålla ett ganska enkelt spel bakifrån. Det kunde han ju bära vidare sen in i JVM och allting, berättar J20-tränaren och fortsätter:

– Jag var imponerad av att han klarade av NHL så pass bra som han gjorde. Igår spelade han 12 minuter tror jag, så det måste man säga är bra gjort av honom. Med den fina skridskoåkning och så lägger man till hans styrka, då kan man ha ett jäkligt ekonomiskt spel. Han behöver inte åka sig trött för att han kan vara så följsam och flytande i åkningen. Det tror jag kommer kunna göra att han kan spela många minuter.



I och med det vi pratar om, tror du att han även i NHL kan etablera sig ganska snabbt?

– Ja det tror jag absolut. Som jag känner honom så kommer han inte vara nöjd med att han har gjort några matcher. Han kommer vilja bli bättre hela tiden. Kan han fortsätta hålla i så som han var när han var här då kommer han ha god möjlighet till en lång och fin karriär i NHL. Det är jag helt övertygad om.



Vad ser du framför dig att han är om fem år?

– Jag tror definitivt att han bara kommer spela NHL. Det vore kul om han kunde få lite mer av en tvåvägsroll, än bara en defensiv, även om han har sina uppenbara styrkor i det defensiva spelet. Det vore kul om han växte in i det offensiva spelet också, avslutar Dahlgren.