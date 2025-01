Uppgifter: Ger sig in i kampen om Elias Pettersson

Elias Petterssons namn fortsätter att cirkulera i trejdrykten. Nu uppger TSN:s Pierre LeBrun att Columbus Blue Jackets visar stort intresse för svensken.

Columbus Blue Jackets kopplas samman med Elias Pettersson. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Elias Pettersson eller J.T. Miller? Eller kanske båda två?

Den väldokumenterade konflikten mellan Vancouver Canucks två största forwardsstjärnor kommer att medföra minst en trejd. Det slår de flesta fast efter presidenten Jim Rutherfords utspel i en intervju med tidningen Globe and Mail tidigare i veckan, där han beskrev situationen som kritisk och problemet som ”olösbart”.

Trots att Miller pekats ut som den troligaste spelaren att trejdas slutar inte ryktena att surra kring Pettersson heller. Förra helgen rapporterade Sportsnets Elliotte Friedman att Carolina Hurricanes visat intresse för svensken innan de slutligen landade en annan stjärnspelare i Colorado Avalanches finländare Mikko Rantanen. Utöver det ska Buffalo Sabres ha undersökt möjligheterna att göra en affär med Canucks, något Friedman fortsatte att trycka på i fredagens avsnitt av podcasten 32 Thoughts.

Ett tredje lag som börjat höra av sig är Columbus Blue Jackets. Det rapporterar Pierre LeBrun på TSN och The Athletic

Columbus Blue Jackets jagar Elias Pettersson

– Ett lag att hålla ögonen på är Columbus Blue Jackets, och det är inte förvånande eftersom de har rejält med utrymme under lönetaket, förklarar LeBrun under segmentet Insider Trading.

– Så när Canucks pratar med lag om både J.T. Miller och Pettersson, är samtalen med Blue Jackets fokuserade på Pettersson. Vi får se om de inledande diskussionerna, som nyligen påbörjats, kan gå vidare till nästa nivå. Men jag tror att Columbus har samma frågor som alla andra lag ställer om Pettersson, inklusive ett lag som Buffalo Sabres:

– Vem är Elias Pettersson just nu? Är han den Pettersson vi såg tidigare, som förtjänade det stora kontraktet förra säsongen, eller den spelare vi sett det senaste året? Det får många lag att fundera på hur mycket de är villiga att ge upp.

För Canucks del har den offentliggjorda konflikten mellan de båda spelarna skapat problem i förhandlingarna med andra klubbar. I och med att alla vet om att klubben måste trejda minst en av dem kan man försöka vänta ut Rutherford och general manager Patrik Allvin för att försöka komma undan med ett lägre utbyte än vad som var planen initialt, menar LeBrun.

– Min känsla på marknaden är att oavsett om det gäller Miller eller Pettersson, så är lagen beredda att se om Canucks är villiga att sänka sitt pris för någon av spelarna innan de går vidare mer seriöst i förhandlingarna.

Elias Pettersson har en no movement-klausul i sitt monsterkontrakt med Vancouver Canucks. Men eftersom den börjar gälla först den 1 juli har Vancouver Canucks alla möjligheter att trejda svensken innan dess om man så önskar.