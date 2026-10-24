Efter tunga fjolåret - klev av finalreprisen

Victor Hedman klev av nattens match.

Den svenske backbjässen Victor Hedman missade stora delar av förra säsongen på grund av skador. Totalt blev det 33 matcher och 17 poäng för Tampa . I OS-turneringen i Milano satt han dessutom på sidan när Tre Kronor föll i kvartsfinalen mot USA.

Hedman missade dessutom sista månaden av säsongen på grund av prestationsångest, något han själv öppnat upp om under sommaren.

– Det handlade inte direkt om att jag kände mig nedstämd, utan det handlade om prestationsångest, att jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för en matchdag. Jag blev låst. Om jag gjorde ett misstag som jag tidigare bara kunde skaka av mig, så kunde jag inte göra det nu. Och rent fysiskt kände jag mig långt ifrån hundra procent, sa svensken i en intervju med nhl.com då.

Hittills den här säsongen har backen matchats försiktigt av Tampa och spelat i ett tredje backpar tillsammans med Max Crozier. Trots relativt sparsamt med istid, drygt 14 minuter per match, har han redan dubblat fjolårssäsongens målproduktion och står noterad för 2+2 på 10 matcher.

Hedman klev av i natt

När Tampa inatt gästade Colorado för en repris på 2022 års Stanley Cup-final klev svensken av efter endast ett byte i den andra perioden. Han återvände sedan aldrig till spel.

Om det rör sig om en ny skada för svensken är fortfarande oklart. Tampa har fortfarande inte offentliggjort anledningen till att han klev av, och huvudtränare John Cooper fick inga frågor om svenskens frånvaro efter matchen.

Matchen? Den vann Colorado med 6-3 efter fyra nya poäng från superstjärnan Nathan MacKinnon .