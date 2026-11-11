Efter skallfrakturen - stjärnbacken nära comeback

Brock Faber kan återvända till spel i helgen.

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Minnesota Wild s toppback Brock Faber drabbades av en allvarlig skallfraktur efter att fått en puck i huvudet mot i sista försäsongsmatchen i september mot Dallas Stars .

Det var i den andra perioden av försäsongsmatchen som olyckan var framme. Faber fortsatte spela den andra perioden, men återvände aldrig i den tredje perioden.

Brock Faber nära comeback

Den 27 september genomförde24-åringen en lyckosam operation. En och en halv månad senare ser han nu ut att vara redo för spel. Sportsnets Frank Seravelli skriver på X att Minnesota-backen ser ut att kunna vara tillbaka i laguppställningen till lördagens match mot Boston Bruins.

Minnesota-bördige Brock Faber gör sin fjärde säsong i Minnesota Wild. Förra säsongen noterades han för 61 poäng på 91 matcher för Wild och var även med och vann OS-guld med USA i Milano.

På sina tre första säsonger i NHL har han 127 (33+94) poäng på 242 grundseriematcher, och snittar över 25 minuters istid per match.

Minnesota - som trots Fabers frånvaro i inledningen på säsongen toppar NHL tillsammans med Carolina Hurricanes - får därmed ett tungt tillskott till laget.