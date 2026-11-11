NHL

Efter skallfrakturen - stjärnbacken nära comeback

Publicerad 11 november 2026 18:07
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Minnesotas toppback Brock Faber drabbades av en skallfraktur efter att ha fått en puck i huvudet på försäsongen. Nu är amerikanen nära comeback.

Brock Faber kan återvända till spel i helgen.
Brock Faber kan återvända till spel i helgen.
Foto: BILDBYRÅN

Minnesota Wilds toppback Brock Faber drabbades av en allvarlig skallfraktur efter att fått en puck i huvudet mot i sista försäsongsmatchen i september mot Dallas Stars.

Det var i den andra perioden av försäsongsmatchen som olyckan var framme. Faber fortsatte spela den andra perioden, men återvände aldrig i den tredje perioden. 

Brock Faber nära comeback

Den 27 september genomförde24-åringen en lyckosam operation. En och en halv månad senare ser han nu ut att vara redo för spel. Sportsnets Frank Seravelli skriver på X att Minnesota-backen ser ut att kunna vara tillbaka i laguppställningen till lördagens match mot Boston Bruins

Minnesota-bördige Brock Faber gör sin fjärde säsong i Minnesota Wild. Förra säsongen noterades han för 61 poäng på 91 matcher för Wild och var även med och vann OS-guld med USA i Milano. 

På sina tre första säsonger i NHL har han 127 (33+94) poäng på 242 grundseriematcher, och snittar över 25 minuters istid per match. 

Minnesota - som trots Fabers frånvaro i inledningen på säsongen toppar NHL tillsammans med Carolina Hurricanes - får därmed ett tungt tillskott till laget.

Source: Brock Faber @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Boston BruinsMinnesota Wild