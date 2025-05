Tvingas till målvaktsbyte – efter succéstarten

Edmonton Oilers tvingas till ett målvaktsbyte i serien mot Vegas Golden Knights. Calvin Pickard är skadad och ger plats åt Stuart Skinner i nattens match tre.

Stuart Skinner ersätter Calvin Pickard mellan Edmonton Oilers stolpar. Foto: James Guillory-Imagn Images

Edmonton Oilers har funnit sin rytm i Stanley Cup-slutspelet. Efter att ha förlorat de två inledande matcherna mot Los Angeles Kings i första rundan har laget plockat sex raka segrar och har en 2–0-ledning på Vegas Golden Knights efter de två inledande bortamatcherna i den andra rundan.

Men i nattens tredje match tvingas Oilers till ett målvaktsbyte.

Efter att Calvin Pickard startat i de sex senaste matcherna – och vunnit samtliga – har han drabbats av en skada som gör att han inte kan spela i natt. Han ersätts av tidigare förstakeepern Stuart Skinner.

– Det är så klart inte den situation vi vill befinna oss i, men så är det i slutspelet, säger Skinner till NHL.com. Man brukar behöva två målvakter för att gå hela vägen, så jag är taggad på att vara tillbaka i målet. Jag har haft lite tid att jobba på vissa grejer och jag är redo.

Stuart Skinner ersätter Calvin Pickard i Edmonton Oilers

Skinner hjälpte Oilers till Stanley Cup-final i fjol, men fick en riktigt svag start på årets slutspel. Han hade en räddningsprocent på 81,1 och släppte i snitt in 6,11 mål per match under sina två starter mot Kings innan han fick lämna över kassen till Pickard.

– Vi förväntar oss att [Skinner] kommer in och levererar det han har gjort tidigare, säger Oilers tränare Kris Knoblauch. Han var i en liknande situation förra året efter ett litet uppehåll i serien mot Vancouver och kom tillbaka som en stabil målvakt genom den serien och resten av slutspelet. Jag tycker att han är redo och vi går vidare därifrån.

Stuart Skinner gjorde 50 starter i grundserien och hade en räddningsprocent på 89,6. Pickard, yngre bror till Djurgårdens tidigare målvakt Chet Pickard, gjorde 36 matcher i grundserien och hade en räddningsprocent på jämna 90. I slutspelet har han stoppat 88,8 procent av skotten i de sju matcher han har spelat så här långt.

Nattens match tre i serien mellan Oilers och Golden Knights startar 03.00, svensk tid.