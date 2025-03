Stortalangen går mot NHL-debut

Dalibor Dvorský går mot NHL-debut i St. Louis Blues.

Det tidigare AIK-löftet har kallats upp av NHL-klubben inför söndagens match.

St. Louis Blues väljer Dalibor Dvorský i NHL-draften 2023. Foto: Bildbyrån/Christopher Hanewinckel.

Så sent som för två år sedan stod Dalibor Dvorský på isen när AIK klev in i slutspelet av hockeyallsvenskan. Nu förbereder sig den slovakiska stortalangen för en debut på världens största scen, i NHL.



Under lördagen meddelar nämligen 19-åringens klubb, St. Louis Blues, att man valt att kalla upp forwarden från AHL-laget Springfield Thunderbirds. Där har Dvorský stått för hela 43 poäng (20+23) över sina 57 matcher 2024/25. Allt detta under vad som varit hans första säsong i ligan.



Dvorský valdes som tionde spelare i första rundan av NHL-draften 2023, men fick det sedan inte att lossna när han skulle lämna AIK för att ta steget upp till hockeyallsvenskan. Efter tio matcher i IK Oskarshamn lämnade han Sverige för att istället hitta formen i kanadensiska juniorligan OHL. Där blev det 88 poäng (45+43) över 52 grundseriematcher, vilket ledde till chansen i AHL.



Samtidigt som allt detta har Dvorský spelat fyra JVM för Slovakien. Det senaste i vintras. Då lämnade han turneringen med nio poäng på fem matcher, men inget mer än en kvartsfinal mot Finland i bagaget.



Nedsläpp för söndagens match mellan St. Louis Blues och Nashville Predators sker 23.00 (svensk tid).