Connor McDavids tre assist i Edmonton Oilers 4–3-seger efter förlängning mot Minnesota Wild under tisdagsnatten innebar ett nytt NHL-rekord: Det lägsta antalet matcher någonsin för att nå 20 assist under en enskild säsong.

NHL Public Relations uppmärksammade rekordet via sina sociala medier:

McDavid – som nu står noterad för sex mål och 20 assist för ligaledande 26 poäng – nådde milstolpen efter att ha spelat fram bollen/pucken till Evan Bouchard drygt fyra minuter in i förlängningen. Bouchard sköt den högt bakom Jesper Wallstedt i powerplay och säkrade segern för Oilers inför drygt 17 000 åskådare i Rogers Place i Edmonton.

Oilers har nu resultatraden 7-1-1 efter nio matcher under sin nya huvudtränare Mike Babcock. Bouchard toppar poängligan för alla NHL-backar med sju mål och 11 assist för totalt 18 poäng, medan forwarden Leon Draisaitl återfinns topp tio bland ligans poängplockare med sina 16 poäng (åtta mål och åtta assist).

Connor McDavid skriver ny historia

29-årige McDavid har nått flera imponerande milstolpar under det senaste kalenderåret. I mars förra året blev han den tredje snabbaste spelaren i NHL-historien att nå 800 assist, liksom den tredje snabbaste att nå 1 200 poäng under karriären. De enda två spelarna som nått båda dessa milstolpar snabbare är Wayne Gretzky och Mario Lemieux.

McDavid gör nu sin tolfte NHL-säsong sedan han valdes först totalt av Oilers 2015, och står noterad för 415 mål och 831 assist för totalt 1 246 poäng på 803 grundseriematcher. Han har nått 100 poäng under nio olika säsonger i karriären och har gjort minst 70 assist vid åtta tillfällen.

Hans poängmässigt bästa säsong kom 2022/23, då han noterades för 64 mål och 89 assist för totalt 153 poäng. Därmed blev han den förste spelaren sedan Lemieux säsongen 1995/96 att spräcka 150-poängsgränsen under en enskild säsong. Bara tre spelare i historien har gjort fler poäng under en säsong än McDavid: Lemieux, Gretzky och Steve Yzerman.