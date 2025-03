Smällen: McDavid skadad i natt

Edmonton Oilers har sedan tidigare Leon Draisaitl på skadelistan.

I nattens övertidsförlust mot Winnipeg Jets tvingades även superstjärnan Connor McDavid lämna med en skada.

– Jag har ingen aning om vad som händer med Connor, säger lagkamraten Zach Hyman.

Inför nattens match mot Winnipeg Jets stod det klart att Edmonton Oilers superstjärna Leon Draisaitl inte skulle komma till spel på grund av en skada.

För att göra saker och ting ännu värre tvingades även radarpartnern Connor McDavid avbryta nattens övertidsförlust (3–4) – även det på grund av en skada. Det var i slutet av den andra perioden som McDavid grimaserade illa i samband med att han skulle ta sig runt Josh Morrissey och åkte raka vägen till avbytarbänken.

McDavid kom sedan inte till spel i den tredje perioden.

– Jag har ingen aning om vad som händer med Connor. Förhoppningsvis är han tillbaka på lördag. Det är första gången sedan jag kom hit som ingen av dem (McDavid och Draisaitl) spelar. Det är lite annorlunda, men det är samtidigt en möjlighet för någon annan att kliva fram, säger lagkamraten Zach Hyman till NHL.com.

Connor McDavid is done for the night after sustaining a lower-body injury. pic.twitter.com/hgg3QDlhS6