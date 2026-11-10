Galna sviten – först på 21 år att lyckas

Leon Draisailt och Connor McDavid ordnade Edmontons seger i natt.

Foto: Codie McLachlan/AP/Alamy

Connor McDavid har inte varit något annat än överlägsen under inledningen av NHL -säsongen.

Superstjärnan leder poängligan i NHL i överlägsen stil och förlängde i natt sin poängsvit till 19 raka matcher, då han blev målskytt i Edmonton Oilers 3–1-seger över New York Rangers . Därmed är McDavid den första spelaren på 21 år att lyckas med att inleda en säsong med att göra poäng i 19 raka matcher. Dany Heatley är den senaste spelaren att lyckas, då han hade en poängsvit på de 22 inledande matcherna under NHL-säsongen 2005/06.

Bara tre spelare i NHL-historien har haft längre sviter med poäng från säsongsstart än vad McDavid just nu är uppe i: Dany Heatley (22 matcher 2005/06), Mats Sundin (30 matcher 1992/93) och Wayne Gretzky (tre tillfällen, den längsta 51 matcher 1983/84).

Passningspoäng plockades bort

I natt fick McDavid emellertid se sin 18 matcher långa assistsvit ta slut. Superstjärnan tilldelades initialt en assist på Leon Draisaitls 3–1-mål i tom kasse, men assisten blev snabbt bortplockad då superstjärnan aldrig var på pucken i situationen som föranledde målet. Därmed stannar supersviten fem matcher från Wayne Gretzkys rekord på 23 matcher i rad.

Totalt står McDavid noterad för 48 poäng (11+37) på 19 matcher, vilket gör att han i nuvarande poängtakt trendar mot över 200 poäng den här säsongen. Senast det hände i NHL var säsongen 1983/84, då Gretzky gjorde 205 poäng på 74 matcher. Gretzky är (hittills) den enda spelaren i NHL:s historia som lyckats göra över 200 poäng under en och samma NHL-säsong.



Edmonton Oilers – New York Rangers 3–1

Edmonton: Leon Draisaitl 2 (18), Connor McDavid (11).

New York: Jaroslav Chmelar (2).



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