TV: Rasar – efter otäcka smällen: ”Ville plocka honom”

En rejäl smäll tvingade Buffalo Sabres mål- och poängkung, Tage Thompson, att kliva av.

Nu kommer lugnande besked från coachen Lindy Ruff – som även rasar mot tacklingen.

– Definitivt en tackling vi inte gillade, välförtjänt utvisning, säger Ruff till media.

Det var i tredje perioden av söndagskvällens möte mellan Buffalo Sabres och New Jersey Devils som det small rejält.



Bortalagets Stefan Noesen satte in en ordentlig tackling på Sabres-stjärnan, Tage Thompson, och fick snabbt lämna isen i och med ett matchstraff. Thompson som fått hjälmen avtacklad och snurrat runt otäckt vid situationen, låg kvar på isen innan han till slut klev av i omklädningsrummet.



– Definitivt en tackling vi inte gillade, välförtjänt utvisning. Vi hade ett par killar som ville plocka honom direkt efteråt, säger Buffalo-coachen Lindy Ruff till media efter 4–3-matchen.



Se tacklingen i spelaren ovan.

27-årige Thompson, som leder både den interna poäng- och målligan i Sabres, kunde inte fortsätta spela, men verkar ha klarat sig lindrigt utan hjärnskakning. Enligt Ruff har stjärnan klarat alla tester och väntas därmed träna redan under måndagen.



– Han mår bra och har klarat alla tester, säger Ruff.



Innan han klev av noterades forwarden för ett mål och två assist. Även Rasmus Dahlin klev av isen med flera poäng efter två nya assist.



Jesper Bratt stod för en assist i Devils.



Buffalo Sabres – New Jersey Devils: 4–3 (3–0, 1–1, 0–2)

Buffalo: Tage Thompson, JJ Peterka, Ryan McLeod, Jason Zucker.

New Jersey: Paul Cotter x2, Jack Hughes.

"I had a couple guys that wanted to go after him right away…"



Lindy Ruff's response to the hit on Tage Thompson. pic.twitter.com/OP3sG9jokO