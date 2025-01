Stjärnans attack: ”Skamlösa lögner”

David Pastrnaks relation med Brad Marchand uppges vara så pass dålig att den tjeckiske stjärnan vägrar spela med veteranen.

Nu slår Marchand ned ryktet med full kraft.

– Det är noll sanning, säger Marchand.

Brad Marchand slår ned ryktena om en konflikt mellan honom och David Pastrnak. Foto: Bildbyrån & Boston Bruins/X

Det var i radioprogrammet ”Jones & Keefe” som poddaren Rich Keefe under fredagen rapporterade att en stor spricka uppstått i Boston Bruins omklädningsrum. Enligt Keefe ska superstjärnan David Pastrnaks relation vara så pass dålig med veteranen Brad Marchand att Pastrnak ska vägra spela med honom.

När Marchand fick möjligheten att bemöta uppgifterna höll han inte igen.

– Jag har hört vad som sagts och det är olyckligt. Jag vet att reportrar har ett arbete att göra och rapportera om laget. Oftast är det faktabaserat, men när det är skamlösa lögner blir det ett problem. Att den här killen har en plattform och hittar på sådana här saker är bara pinsamt. Det är noll sanning i det han säger, säger Marchand.

”Det är så här man förlorar sitt jobb”

Marchand menar i stället att han och Pastrnak är bästa vänner utanför isen.

– Det är så här man förlorar sitt jobb. Faktumet att han kommer att ha ett jobb efter detta är galet. ”Pasta” och jag är bästa vänner, den enda anledningen till att vi inte spelar med varandra är för att bredda laguppställningen. Det är noll sanning att han skulle vara ett problem i omklädningsrummet. Han är en av de mest älskade i laget. Allt är fabricerat, säger Marchand.

David Pastrnak tog det hela med ro.

– Om jag ska vara ärlig har jag skrattat. Jag och ”Marchy” älskar varandra, säger Pastrnak.

Under fredagen publicerade Marchand även bilder på Instagram på honom och Pastrnak i olika sammanhang, däribland från Pastrnaks bröllop, med bildtexten ”Wolves don’t lose sleep over the opinions of sheep”.

Svaret: ”Tack för bekräftelsen”

Rich Keefe bemötte Marchands motangrepp under fredagen:

”Nu vill Marchand att jag ska sparkas? Ingen beter sig så är om uppgifterna verkligen är falska. Tack för bekräftelsen”, skriver han på X.

Boston har haft en trög första halva av NHL-säsongen och ligger efter 44 matcher på en wild card-plats i den östra konferensen och en fjärdeplats i Atlantic Division.

Brad Marchand har producerat 33 poäng på 44 matcher, medan David Pastrnak stått för 42 poäng på 44 matcher.