Rangers första svenske målvakt sedan Henrik Lundqvist

Arvid Söderblom byter Chicago mot Rangers.

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"Vi borde vara förbannade på oss själva för att vi lät det här hända", sa målvaktskollegan Spencer Knight när Arvid Söderblom, tidigare i november placerades på waivers och blev nedskickad till AHL.

Svensken kom då från en 2–9-förlust mot Carolina Hurricanes, och släppte in över fyra mål per match för sitt Chicago Blackhawks. Nu, efter de första framträdandena i farmarligan på tre år, kommer en trejd inom NHL.

Vid spel kan Söderblom bli New York Rangers första svenske målvakt sedan Henrik Lundqvists tid.

Åt andra hållet, till Chicago Blackhawks, går Spencer Martin som själv inlett säsongen i AHL. Han kallades upp efter skadorna på både Joonas Korpisalo and Igor Sjestiorkin, men gjorde endast ett kort inhopp som ersättare till Dylan Garand strax innan Rangers placerade honom på waivers.

När Söderblom nu tar Martins plats väntas även han inleda i AHL. Korpisalo och Garand blir de som till en börja täcker upp för den skadade stjärnmålvakten Igor Sjestiorkin.

Den Hovås-fostrade 27-åringen står just nu på 117 framträdanden i NHL. Alla dessa har kommit i Chicago efter flytten från Skellefteå 2021.

De andra svenska målvakterna som ställt upp under en NHL-matcher för New York Rangers, förutom Henrik Lundqvist, är Hardy Åström, Johan Holmqvist och Magnus Hellberg. I Rangers AHL-lag Hartford Wolf Pack har även Niklas Sundberg, Hugo Ollas och Olof Lindbom tagit plats.