Segersvit för svenskduon: “Gjort ett fantastiskt jobb”

Arvid Söderblom trivs som fisken i vattnet under Anders Sörensen.

Svenskduo säkrade inatt Chicago Blackhawks tredje raka seger i NHL.

– Jag tror att det är första gången sedan jag kom hit, säger kaptenen Nick Foligno efter 3–1 mot Seattle.

När Anders Sörensen tog över som interim-tränare i Chicago Blackhawks stod Arvid Söderblom på endast en seger denna säsong. Detta efter att han fått dela på ansvaret för målvaktsposten med Petr Mrázek. Några veckor senare står nu svenskduon med tre raka vinster i NHL – efter 3–1 mot Seattle Kraken.



– Det är en bra känsla. Kredd till killarna för att de trott på vad vi försöker göra. Vi är spända på den riktningen Anders (Sörensen) tar oss här. Han har gjort ett fantastiskt jobb med att komma in och stärka upp några saker.

Ett av lyckade dragen som Sörensen gjort är att ställa Arvid Söderblom. Medan Mrázek varit borta med en skada har den svenske burväktaren vunnit fyra av sina fem senaste matcher. I nattens seger mot Seattle räddade han dessutom 27 puckar och klev av isen med en räddningsprocent på 96,4.



– Det är en daglig process med hur vi gör saker, men även i matchen lyckades vi hålla i fler puckar. Vi är lite fler i kontringarna, vilket har varit bra, säger Sörensen efter segern.



Söderblom har nu räddat 91,3 procent av puckarna över sina 13 matcher denna säsong. Enligt Blackhawks-reportern Ben Pope på Chicago Sun-Times säger Sörensen även att Söderblom och Mrázek kommer att dela på förstaspaden när den sistnämnde är tillbaka från skada.



Chicago Blackhawks – Seattle Kraken: 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Chicago: Ilya Mikheyev x2, Nolan Allan.

Seattle: Ryker Evans.

Sorensen said the Mrazek-Soderblom tandem could be a 1A-1B split moving forward with Mrazek returning from injury.



Soderblom has won 4 of his last 5 starts and now has a .913 sv% this season.