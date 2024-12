I kväll skriver svensken historia: “Overkligt”

Under torsdagskvällen blev Anders Sörensen ny huvudtränare i Chicago.

I kväll blir han den första svenska huvudtränaren att coacha ett lag i NHL.

– Det är overkligt just nu. Jag försöker ta in allt, säger han till NHL.com.

Anders Sörensen. Foto: Ashlee Rezin/AP Photo/Alamy

Under sena torsdagskvällen meddelade Chicago Blackhawks att man valt att göra förändringar i sin ledarstab. Efter en tung inledning på säsongen fattade general managern Kyle Davidson beslutet att sparka huvudtränaren Luke Richardson och ersätta honom med klubbens svenske AHL-tränare Anders Sörensen.

Under lördagskvällen kommer Sörensen att skriva svensk NHL-historia, då han blir den första huvudtränaren från Sverige att coacha i världens bästa liga när Chicago tar emot Winnipeg Jets.

– Jag har alltid trott mycket på att där jag står just nu är där jag ska jobba och försöka bli bättre, så vi får se vad som händer. Självklart strävar jag efter att vi ska bli bättre och ta oss till en högre nivå. Det är overkligt just nu. Jag försöker ta in allt. En del av mig känner att jag är redo, medan en annan del känner att jag behöver lära mig att flyga. Vi har en bra stab runtom mig, så jag kommer att luta mig mot dem också, säger Sörensen till NHL.com inför lördagskvällens match.

Sandin: “Visar inte minst att vi har kunskapen”

Sörensen själv lägger ingen större vikt vid att han blir den första svenska huvudtränaren i NHL:s historia, mer än att det är “en härlig del av det hela”. Bland de svenska spelarna är det desto större.

– Det visar inte minst att vi har kunskapen om hockeyn här borta också. Han har gjort ett bra jobb och lagt ned mycket tid i Rockford. Även om de gått igenom lite förändringar i organisationen så har han alltid varit där, vilket jag tror är ett tecken på att organisationen och spelarna gillar honom, säger Washingtons svenske back Rasmus Sandin.

Torontos svenske storstjärna William Nylander hade Sörensen som ungdomstränare i Chicago Mission under uppväxten.

– Jag gillade hur han tänkte hockey och hur han coachade oss. Han coachade mig där och har jobbat sig upp hela vägen, vilket är otroligt. Han är väldigt taggad. Rätt häftigt att bli tränare för ett Original Siz-lag, också, säger Nylander.

Efter lagets tunga start på säsongen ligger Chicago Blackhawks sist i NHL med 18 inspelade poäng på 26 matcher.