Tappade – efter svenskens fullträff

Isac Lundeström ordnade 2–0 i den andra perioden för Anaheim i nattens möte med Buffalo.

Därefter tappade Ducks kommandot i matchen och övertidsförlorade till slut med 2–3.

Isac Lundeström blev målskytt när Anaheim tappade mot Buffalo. Foto: Alamy

Med drygt sex minuter kvar att spela av den andra perioden mot Buffalo Sabres kunde Anaheim Ducks svenske forward Isac Lundeström styra in sitt tredje mål för säsongen, då han styrde in Ross Johnstons skott till 2–0.

Målet var Lundeströms tredje för säsongen och gav Ducks andrum i mittakten, men Sabres var långt ifrån ett slaget lag. Innan perioden var över hade Sabres både reducerat och kvitterat matchen via två mål inom loppet av 50 sekunder, där Lundeström vallade in 1–2-reduceringen via sin egen målvakt John Gibson innan pucken letade sig in i mål.

Rasmus Dahlins poängsvit är bruten

Efter en mållös förlängning kunde Sabres forwardstalang Jiri Kulich därefter fullborda Buffalos vändning, då han tryckte in 3–2-målet med en minut kvar att spela av matchen och ordna extrapoängen till bortalaget.

Rasmus Dahlin loggade över 26 minuters istid i matchen, men lämnade segermatchen poänglös för Sabres vilket innebär att hans poängsvit på sju matcher nu är bruten. I Anaheim stod Leo Carlsson för en assist i matchen, vilket gör att hans poängskörd nu är uppe i elva poäng på 19 matcher den här säsongen.

Anaheim Ducks – Buffalo Sabres 2–3 e. sd (1–0, 1–2, 0–0, 0–1)

Anaheim: Drew Helleson (1), Isac Lundeström (3).

Buffalo: Alex Tuch (6), Jason Zucker (5), Jiri Kulich (2).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.