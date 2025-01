Tystade publiken: ”De förväntas vinna”

Adrian Kempe klev fram i övertiden och sköt segern till Los Angeles Kings.

Då tystade han hemmapubliken i Winnipeg.

– De förväntas vinna här hemma, säger han till NHL.com.

Adrian Kempe sköt under natten till lördag, svensk tid, sitt 20:e mål denna NHL-säsong. Detta då han blev matchvinnare i Los Angeles övertidsseger med 2–1 över topplaget Winnipeg Jets.

Kempe överlistade Jets-målvakten Erik Comrie med ett handledsskott och efter att han avgjort matchen tystade han publiken genom att sätta sitt finger framför munnen i en gest mot supportrarna.

– Vi är i en arena där de förväntas vinna här hemma. Vi hade ett bra självförtroende inför övertidsspelet, säger Kempe till NHL.com.

Adrian Kempe fires home the OT winner and silences the crowd 🤫 pic.twitter.com/DUcqqNTHBm