Hämnden i natt: ”Kommer stängas av”

Brandon Hagel skadade Aleksander Barkov i match två.

I natt hämnades Aaron Ekblad med en tackling som skadade Hagel.

– Han kommer att stängas av, säger Sportsnets expert Justin Bourne.

Det var halvvägs genom den andra perioden som Florida Panthers back Aaron Ekblad satte in en tackling på Tampa Bay Lightning-forwarden Brandon Hagel, som fick lämna matchen efter smällen.

Florida-backen fullföljde en tackling på Hagel, där han träffade motståndarforwarden med en smäll mot huvudet varpå Hagel slog bakhuvudet och blev liggandes på isen. Medan Hagel tvingades avbryta matchen på grund av smällen klarade sig Ekblad undan utvisning i situationen.

– Den är våldsam och han träffar honom med armen rakt i hjälmen, säger Sportsnets expert Justin Bourne.

– Det är ett löjligt beslut av Ekblad. Jag vet inte hur domarna kollar på det där och inte tar en utvisning, än mindre ett matchstraff. Han kommer att stängas av för det där. Minst två matcher.

