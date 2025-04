Storstjärnan sänktes – utgick skadad

Florida Panthers vann mot Tampa Bay Lightning med 2–0 i natt.

Panthers fick emellertid smolk i glädjebägaren, då Aleksander Barkov tvingades lämna matchen med en skada efter att ha sänkts av Brandon Hagel.

– Han betyder allt för oss, säger lagkamraten Anton Lundell.

Det var halvvägs genom den tredje perioden i nattens möte mot Tampa Bay Lightning som Florida Panthers storstjärna Aleksander Barkov tvingades att utgå.

Detta efter att han sänkts av en tackling från motståndaren Brandon Hagel.

– Han betyder allt för oss. Han är vår lagkapten, vår ledare. Vi vill aldrig att han inte ska vara med, men vi måste samtidigt kunna kliva fram. Han har burit oss hela säsongen. Han förtjänar att vi kliver fram och ser till att jobbet utförs, säger lagkamraten Anton Lundell till NHL.com.

Lundell och hans lagkamrater i Panthers kunde slutföra det jobb som Barkov påbörjat, då Florida vann nattens match med 2–0 och således också gick upp i en 2–0-ledning i matchserien.

Brandon Hagel has been given a 5-minute major for this hit on Aleksander Barkov pic.twitter.com/xn6RQcTqS2