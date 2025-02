Väntad seger för Örebro som förlänger vinstsviten

Örebro vann med 8–4 mot Åmål J20

Örebros femte seger på de senaste sex matcherna

Elwin Falkenström matchvinnare för Örebro

Allt talade för seger för Örebro, och så blev det också när det formstarka laget mötte Åmål J20 på hemmaplan. Efter segersiffrorna 8–4 (0–1, 4–1, 4–2) har nu Örebro fyra raka segrar. Åmål J20 har fem förluster i rad i J20 Div 1 västra B herr.

– Hela laget kämpar hårt och ligger rätt i försvarsspelet. Synd att det ramlar in några mål på slutet. Vi har 4-4 med tio minuter kvar av matchen mot seriens bästa lag. Extra plus till våra debutanter Tim Andersson och Eddy Täng som vi lånat in från vårt U16-lag, kommenterade Åmål J20:s lagledare Andreas Engberg efter matchen.

Kils AIK J20 nästa för Örebro

Åmål J20 tog ledningen efter 17.36, genom Lucas Bech Andersen på pass av Anton Fridh och Ivar Kahra. Örebro fortsatte spela bra i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.05 genom Kristers Kviesis, och gick upp till 3–1 innan Åmål J20 svarade.

I periodpausen hade Örebro ledningen med 4–2. I tredje perioden kvitterade först Åmål J20 till 4–4. Därefter var det Örebro som hade greppet. Laget gjorde fyra raka mål och tog en enkel seger.

Kristers Kviesis och Ville Fält gjorde två mål och två assist var för Örebro.

När lagen senast möttes vann Örebro med 6–2.

Örebro tar sig an Kils AIK J20 i nästa match hemma lördag 8 februari 12.00. Åmål J20 möter samma dag 16.00 Sunne borta.

Örebro–Åmål J20 8–4 (0–1, 4–1, 4–2)

Första perioden: 0–1 (17.36) Lucas Bech Andersen (Anton Fridh, Ivar Kahra).

Andra perioden: 1–1 (21.05) Kristers Kviesis (Gustav Lodin, Ville Fält), 2–1 (25.13) Max Månsson (Molle Karlsson, Liam Hallström), 3–1 (28.17) Rasmuz Kortene (Max Månsson, Molle Karlsson), 3–2 (33.27) Marian Krajci (Felix Engberg, Sebastian Smith), 4–2 (36.54) Ville Fält (Kristers Kviesis, Gustav Lodin).

Tredje perioden: 4–3 (41.49) Elias Nylén (Sebastian Smith, Felix Engberg), 4–4 (47.26) Anton Fridh, 5–4 (49.39) Elwin Falkenström (Gustav Lodin, Franz Moritzen), 6–4 (56.59) Ville Fält (Kristers Kviesis), 7–4 (58.56) Liam Svensson, 8–4 (59.51) Kristers Kviesis (Max Månsson, Ville Fält).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 4-0-1

Åmål J20: 0-0-5

Nästa match:

Örebro: Kils AIK IK, hemma, 8 februari

Åmål J20: Sunne IK, borta, 8 februari