Tullinge U18:s segerrad mot IFK Tumba IK 2 intakt

Seger för Tullinge U18 med 4–3 mot IFK Tumba IK 2

Tullinge U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Adrian Sengoltz gjorde två mål för Tullinge U18

IFK Tumba IK 2 har varit lite av ett favoritmotstånd för Tullinge U18. På tisdagen tog Tullinge U18 ännu en seger borta mot IFK Tumba IK 2. Matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie slutade 4–3 (1–0, 2–0, 1–3). Det var Tullinge U18:s fjärde raka seger mot just IFK Tumba IK 2.

Resultatet betyder att femteplacerade Tullinge U18 tog fjärde segern i följd och att IFK Tumba IK 2 samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Tullinge U18:s Adrian Sengoltz tvåmålsskytt

Tullinge U18 tog ledningen efter 10.15 genom Tintin Sandelius på passning från Viggo Christensson och Edwin Ferlin.

Efter 22 sekunder i andra perioden slog Viggo Christensson till framspelad av Tintin Sandelius och Herman Isenberg – Linna och gjorde 0–2. Adrian Sengoltz gjorde dessutom 0–3 efter 40 sekunder.

Tullinge U18 ökade ledningen till 0–4, återigen genom Adrian Sengoltz efter 4.32 i tredje perioden.

Gabriel Constantinescu, Dennis Löfving och Emil Stenberg reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte IFK Tumba IK 2.

Viggo Christensson och Tintin Sandelius gjorde ett mål och två assist var för Tullinge U18.

För IFK Tumba IK 2 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i serien.

Det här var fjärde mötet mellan IFK Tumba IK 2 och Tullinge U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tullinge TP HC vunnit.

IFK Tumba IK 2 tar sig an Hammarby IF U18 i nästa match hemma torsdag 5 mars 19.30. Tullinge U18 möter samma dag 19.50 Älta IF hemma.

IFK Tumba IK 2–Tullinge U18 3–4 (0–1, 0–2, 3–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 0–1 (10.15) Tintin Sandelius (Viggo Christensson, Edwin Ferlin).

Andra perioden: 0–2 (20.22) Viggo Christensson (Tintin Sandelius, Herman Isenberg – Linna), 0–3 (20.40) Adrian Sengoltz.

Tredje perioden: 0–4 (44.32) Adrian Sengoltz (Viggo Christensson, Tintin Sandelius), 1–4 (48.35) Gabriel Constantinescu (Levi Brandstetter, Bobo Thorsson), 2–4 (50.30) Dennis Löfving (Jonathan Bergqvist, Melvin Gustafsson), 3–4 (51.50) Emil Stenberg (Carl Westergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Tullinge U18: 4-0-1

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Hammarby IF, hemma, 5 mars 19.30

Tullinge U18: Älta IF, hemma, 5 mars 19.50