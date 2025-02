Sundsvall vann med 3–2 mot Ö-vik Hockey J18

Sundsvalls åttonde seger på de senaste tio matcherna

Andra raka nederlaget för Ö-vik Hockey J18

Sundsvall hade problem och låg under med 1–2 efter två perioder i matchen i J18 Regional norr forts herr mot Ö-vik Hockey J18 i Skyttishallen. Men i tredje kom vändningen, och till slut blev det 3–2 för bortalaget Sundsvall.

Segern var Sundsvalls åttonde på de senaste tio matcherna.

Vännäs nästa för Sundsvall

Målskyttarna som fixade segern för Sundsvall var Dante Gullback, Elias Sjölander och David Slacik, medan målen för Ö-vik Hockey J18 gjordes av Elias Edstrand och Rasmus Sjöqvist.

Det här var Ö-vik Hockey J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sundsvalls sjätte uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Ö-vik Hockey J18 på andra plats i tabellen, medan Sundsvall är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Örnsköldsvik HF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Sundsvall Hockey vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 1 mars, har Ö-vik Hockey J18 Lejon borta i Skellefteå Kraft Arena 15.30, medan Sundsvall spelar hemma mot Vännäs 16.45.