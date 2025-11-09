Straffar avgjorde för Strömsbro i bortasegern mot Piteå

Seger för Strömsbro med 3–2 efter straffar

Emil Lindgren avgjorde för Strömsbro

Piteås andra raka förlust

Piteå mötte Strömsbro borta i en match i hockeyettan norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Strömsbro vinna med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Emil Lindgren blev hjälte i straffläggningen.

Sollentuna nästa för Strömsbro

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Strömsbro gjorde 0–1 genom Olle Hellström efter 7.13 i andra perioden.

Piteå kvitterade till 1–1 genom Oscar Nilsson efter 13.29 av perioden. Efter 4.27 i tredje perioden gjorde Strömsbro 1–2 genom Adam Dahlström.

Piteå gjorde 2–2 genom Oskar Lundkvist med 2.23 kvar att spela av perioden. Strömsbros Emil Lindgren satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Piteås tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Strömsbros andra uddamålsseger.

För Piteå gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Strömsbro är på sjunde plats. Så sent som den 16 oktober låg Strömsbro på tolfte plats i tabellen.

Piteå tar sig an Forshaga i nästa match borta lördag 15 november 15.00. Strömsbro möter Sollentuna borta söndag 16 november 15.00.

Piteå–Strömsbro 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, LF Arena

Andra perioden: 0–1 (27.13) Olle Hellström (Abbe Broberg), 1–1 (33.29) Oscar Nilsson (Leo Bergström, Oscar Bramberg).

Tredje perioden: 1–2 (44.27) Adam Dahlström (Simon Hedlund, Emil Lindgren), 2–2 (57.37) Oskar Lundkvist (Oscar Nilsson, Edward Björk).

Straffar: 2–3 (65.00) Emil Lindgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-1-2

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Piteå: Forshaga IF, borta, 15 november

Strömsbro: Sollentuna HC, borta, 16 november