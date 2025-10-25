Skellefteå AIK nollade LHC – vann med 4–0

Skellefteå AIK segrade – 4–0 mot LHC

Mikkel Aagaard med två mål för Skellefteå AIK

Andreas Johnson avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK höll nollan när laget vann på bortaplan mot LHC i SHL. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–3, 0–1).

I och med detta har LHC fyra förluster i rad.

Mikkel Aagaard gjorde två mål för Skellefteå AIK

Den första perioden slutade mållös. Skellefteå AIK stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.44. Efter 7.09 i tredje perioden gjorde Mikkel Aagaard också 0–4 assisterad av Oscar Lindberg och Rickard Hugg.

Skellefteå AIK:s Mikkel Aagaard stod för tre poäng, varav två mål.

LHC möter HV 71 i nästa match hemma tisdag 28 oktober 19.00. Skellefteå AIK möter samma dag Luleå hemma.

LHC–Skellefteå AIK 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

SHL, Saab Arena

Andra perioden: 0–1 (22.56) Andreas Johnson (Arvid Lundberg, Victor Stjernborg), 0–2 (24.47) Mikkel Aagaard (Rickard Hugg, Arvid Lundberg), 0–3 (27.40) Oscar Lindberg (Mikkel Aagaard, Jonathan Johnson).

Tredje perioden: 0–4 (47.09) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Rickard Hugg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 1-1-3

Skellefteå AIK: 3-2-0

Nästa match:

LHC: HV 71, hemma, 28 oktober

Skellefteå AIK: Luleå HF, hemma, 28 oktober