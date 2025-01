Seger med 7–4 för Örebro Hockey J20 mot Växjö

Seger för Örebro Hockey J20 med 7–4 mot Växjö

Andra raka segern för Örebro Hockey J20

Björklöven nästa för Örebro Hockey J20

Örebro Hockey J20 vann mötet i J20 nationell fortsättningsserie herr på hemmaplan mot Växjö, med 7–4 (2–1, 2–1, 3–2).

– Vi startar matchen bra och spelar snabbt och effektivt. Får ett sent 2-1 mål in till första pausen. I andra fortsätter vi spela bra men vaggas in i en falsk trygghet när vi går ifrån till 4-1. Starkt av oss att kunna koppla på och komma tillbaka till att spela en bra hockey efter att vi släppt in Växjö i matchen, kommenterade Örebro Hockey J20:s tränare Oscar Dahlgren.

Växjös assisterande tränare Fredrik Arvidsson:

– Vi kommer inte riktigt upp i defensiven, släpper en del enkla mål.

Örebro Hockey J20–Växjö – mål för mål

Theodor Hallquisth och Linus Sjöqvist gjorde två mål var för Örebro Hockey J20. Övriga mål för hemmalaget gjordes av Liam Danielsson, Romeo Ekfeldt och Olle Johansson, målen för Växjö gjordes av Morgan Anderberg, Leo Isaksson, Anton Linde och Ville Svensson.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen.

Örebro Hockey J20 tar sig an Björklöven i nästa match borta lördag 1 februari 12.00. Växjö möter samma dag 15.00 Almtuna borta.