Nor J23 vann med 5–1 mot Forshaga

Rasmus Persson matchvinnare för Nor J23

Tredje raka segern för Nor J23

Nor J23 besegrade Forshaga på bortaplan i lördagens möte i J20 Div 1 västra B herr. 1–5 (0–1, 0–1, 1–3) slutade matchen.

Forshaga–Nor J23 – mål för mål

Nor J23 tog ledningen efter elva minuters spel, genom Anders Jonsson assisterad av Födor Chragin. Efter 5.50 i andra perioden nätade Rasmus Persson, på pass av Arvid Stark och Olle Karlsson och gjorde 0–2. Nor J23 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.55 genom Oscar Jonsson, och gick upp till 0–4 innan Forshaga svarade.

Segern skrevs till slut till 1–5 för Nor J23.

Det här betyder att Nor J23 ligger på sjätte plats i tabellen, och Forshaga är på nionde plats. Ett fint lyft för Nor J23 som låg på tionde plats så sent som den 21 februari.

Säsongens första möte lagen emellan vann Forshaga IF med 4–3.

I sista omgången har Forshaga Grums 2 hemma i Ängevi Ishall, tisdag 25 mars 19.15.

Forshaga–Nor J23 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

Första perioden: 0–1 (11.00) Anders Jonsson (Födor Chragin).

Andra perioden: 0–2 (25.50) Rasmus Persson (Arvid Stark, Olle Karlsson).

Tredje perioden: 0–3 (48.55) Oscar Jonsson (Arvid Stark, Olle Karlsson), 0–4 (55.33) Thim Rangedahl (Pontus Skogberg, Emil Lidén), 1–4 (57.27) David Thonander Ejendahl (Edwin Thorn, Theo Alphov), 1–5 (59.13) Pontus Skogberg (Emil Lidén, Rasmus Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 1-0-4

Nor J23: 3-0-2

Nästa match:

25 mars, 19.15, Forshaga–Grums 2