Seger för New Jersey – steg åt rätt håll mot Boston

New Jersey vann med 5–1 mot Boston

Dougie Hamilton matchvinnare för New Jersey

Morgan Geekie nätade för Boston

Det har varit en tung period för New Jersey i NHL med fyra förluster i rad. Men hemma mot Boston bröts den tuffa sviten. Det blev 5–1 (0–1, 4–0, 1–0) i matchen i Prudential Center.

Montreal nästa för New Jersey

Boston tog ledningen efter sex minuter, genom Morgan Geekie på pass av David Pastrnak och Pavel Zacha. New Jersey gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 4–1. 13.18 in i tredje perioden slog Nico Hischier till på pass av Dougie Hamilton och ökade ledningen för New Jersey.

New Jerseys Nico Hischier stod för ett mål och två assists.

Söndag 26 januari 01.00 spelar New Jersey borta mot Montreal. Boston möter Ottawa hemma i TD Garden fredag 24 januari 01.00.

New Jersey–Boston 5–1 (0–1, 4–0, 1–0)

Första perioden: (David Pastrnak, Pavel Zacha).

Andra perioden: 1–1 (21.33) Dawson Mercer (Timo Meier), (Jesper Bratt, Nico Hischier), 3–1 (36.17) Stefan Noesen (Nico Hischier, Jack Hughes), 4–1 (36.19) Dawson Mercer (Justin Dowling, Timo Meier).

Tredje perioden: 5–1 (53.18) Nico Hischier (Dougie Hamilton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 1-2-2

Boston: 3-1-1

Nästa match:

New Jersey: Montreal Canadiens, borta, 26 januari

Boston: Ottawa Senators, hemma, 24 januari