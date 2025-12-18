Rögle tog hem segern mot Frölunda

Rögle vann med 6–5 efter straffar

Colin Törnkvist gjorde tre mål för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Rögle vann i svenska cupen, U20 grupp D herr med 6–5 (3–2, 0–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar på bortaplan mot Frölunda.

Rögles Colin Törnkvist tremålsskytt

Rögle var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Laget kvitterade till 3–3 redan efter efter 1.53 i andra perioden genom Liam Elofsson efter förarbete av Bosse Meijer och Felix Sibbesson.

Frölunda gjorde också 4–3 efter 12.19 i andra perioden när Hugo Lundberg fick träff på pass av Alexander Eklöf och Hjalmar Cilthe.

Rögle kvitterade till 4–4 genom Colin Törnkvist i tredje perioden.

Efter 15.33 i tredje perioden gjorde Frölunda 5–4 genom Bosse Meijer.

Rögle gjorde 5–5 genom Arvid Stolt med 9 sekunder kvar av perioden.

Rögles Colin Törnkvist satte den avgörande straffen för gästerna.

För tabellens utseende betyder det här att Frölunda ligger på fjärde plats medan Rögle har tredjeplatsen.

Nästa motstånd för Frölunda är Växjö. Lagen möts i sista omgången lördag 20 december 14.00 i Växjö Ishall.

Frölunda–Rögle 5–6 (2–3, 2–0, 1–2, 0–0, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp D herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (7.32) Melker Sigurd (Arvid Stolt, Marwin Jarbsjö), 0–2 (10.25) Colin Törnkvist (Milo Fortkord, Johannes Neumann), 0–3 (11.34) Vincent Lundgren (Marwin Jarbsjö, Wille Lönqvist), 1–3 (15.53) Adam Nömme (Alfred Persson, Alexander Eklöf), 2–3 (18.09) Axel Järnstedt (Elton Mildaeus, Gustav Gäbel).

Andra perioden: 3–3 (21.53) Liam Elofsson (Bosse Meijer, Felix Sibbesson), 4–3 (32.19) Hugo Lundberg (Alexander Eklöf, Hjalmar Cilthe).

Tredje perioden: 4–4 (47.48) Colin Törnkvist, 5–4 (55.33) Bosse Meijer, 5–5 (59.51) Arvid Stolt (Johannes Neumann, Nils Bartholdsson).

Straffar: 5–6 (65.00) Colin Törnkvist.