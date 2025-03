New Jersey-seger med 3–2 mot Edmonton

Två topplag möttes i NHL under fredagen när New Jersey tog emot andraplacerade Edmonton. New Jersey vann matchen med 3–2 (0–0, 1–1, 2–1).

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. New Jersey gjorde 1–0 efter 24 minuters spel.

Efter 10.07 i andra perioden slog Leon Draisaitl till, framspelad av Connor McDavid och Brett Kulak och kvitterade för Edmonton.

Edmonton tog ledningen med 1–2 genom Evan Bouchard efter 4.15 i tredje perioden.

Jesper Bratt och Simon Nemec låg sen bakom vändningen till 3–2 för New Jersey.

Jesper Bratt gjorde ett mål för New Jersey och spelade dessutom fram till två mål.

New Jersey har tre segrar och två förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Edmonton har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad. Det här var New Jerseys nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Edmontons 13:e uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann New Jersey Devils med 3–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 mars. Då möter New Jersey Pittsburgh i PPG Paints Arena 20.00. Edmonton tar sig an NY Islanders borta 00.30.

New Jersey–Edmonton 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

Andra perioden: (Erik Haula, Jesper Bratt), 1–1 (30.07) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Brett Kulak).

Tredje perioden: 1–2 (44.15) Evan Bouchard (Jake Walman, Connor McDavid), 2–2 (46.40) Jesper Bratt (Brett Pesce, Timo Meier), 3–2 (48.09) Simon Nemec (Jesper Bratt, Nico Hischier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Edmonton: 2-0-3

Nästa match:

New Jersey: Pittsburgh Penguins, borta, 15 mars

Edmonton: New York Islanders, borta, 15 mars