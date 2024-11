Melvin Fernström tremålskytt i Örebro Hockey J20:s seger mot Linköping

Melvin Fernström stod för ett hattrick när Örebro Hockey J20 besegrade Linköping på bortaplan med 6-4 (1-2, 2-1, 3-1) i J20 Nationell södra herr. Övriga mål för bortalaget gjordes av Liam Danielsson 2 och Filip Thorling, målen för Linköping gjordes av Oskar Lisler 2, Adam Aunes Johansson och Axel Bjurman.

– Vi får en tuff start med två tidiga mål emot men lyckas göra ett riktigt viktigt mål sent i perioden. Andra perioden kommer vi ut starkare och lyckas komma in i tredje perioden med ett lika resultat. Fin avslutande period av oss, starkt att lyckas vända matchen såpass sent och komma tillbaka målmässigt snabbt efter insläppt mål, tyckte Örebro Hockey J20:s tränare Oscar Dahlgren, efter matchen.

Linköping har en vinst och fyra förluster och 17–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örebro Hockey J20 har tre vinster och två förluster och 20–20 i målskillnad.

Linköping ligger på andra plats i tabellen efter matchen, medan Örebro Hockey J20 ligger på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 1 december, har Linköping VIK Hockey J20 hemma i Saab Arena 15.30, medan Örebro Hockey J20 spelar hemma mot Frölunda 12.30.