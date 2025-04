Columbus vann med 6–1 mot NY Islanders

Columbus sjätte seger på de senaste sju matcherna

Dante Fabbro matchvinnare för Columbus

Columbus fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot NY Islanders i NHL med 6–1 (0–0, 5–0, 1–1).

Segern var Columbus sjätte på de senaste sju matcherna.

Columbus–NY Islanders – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. I andra perioden var det Columbus som var vassast. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–0.

NY Islanders reducerade dock till 5–1 genom Hudson Fasching efter 14.48 av perioden.

Columbus kunde dock avgöra till 6–1 med 1.23 kvar av matchen genom Adam Fantilli.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Columbus Blue Jackets har tagit två segrar före den här matchen. New York Islanders vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Columbus–NY Islanders 6–1 (0–0, 5–0, 1–1)

NHL, Nationwide Arena

Andra perioden: 1–0 (22.26) Cole Sillinger, 2–0 (27.39) Dante Fabbro (Jordan Harris), 3–0 (30.09) Dmitri Voronkov (Zach Werenski, Cole Sillinger), 4–0 (35.14) Sean Kuraly, 5–0 (37.27) Zach Werenski (Kirill Martjenko, Sean Monahan).

Tredje perioden: 5–1 (54.48) Hudson Fasching (Casey Cizikas), 6–1 (58.37) Adam Fantilli (James Van Riemsdyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 5-0-0

NY Islanders: 1-1-3