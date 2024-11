IF Troja-Ljungby säkrade bortaseger mot Oskarshamn

IF Troja-Ljungby vann matchen borta mot Oskarshamn i J20 Region syd herr på tisdagen. 4-6 (1-2, 0-2, 3-2) slutade matchen.

IF Troja-Ljungbys tränare Robert Sundin kommenterade matchen:

– Vi spelar ganska bra hockey idag i två perioder. Vi är aggressiva och ger inte Oskarshamn särskilt mycket tid med pucken. Vilket gör att vi får spela mycket anfallshockey, precis som vi vill. I tredje slarvar vi endel och släpper några onödiga. Men totalt sett en skön seger.

Därmed har IF Troja-Ljungby vunnit 14 matcher i rad i J20 Region syd herr.

Första perioden var jämn. Oskarshamn inledde bäst och tog ledningen genom Roberts Gasuns efter 4.08, men IF Troja-Ljungby kvitterade genom Albin Andersson. Och IF Troja-Ljungby hann också ta ledningen, genom Filip Jaselius Däveskog. IF Troja-Ljungby startade andra perioden bäst och gick från 1-2 till 1-4 genom mål av Jörgen Börresen Presterudstuen och Charlie Klemetz. Oskarshamn förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 3-2 men IF Troja-Ljungby kunde hålla undan och vinna matchen med 6-4.

Oskarshamns Victor Freedeke stod för tre mål och ett assist. Theo Andersen hade tre assists och Pelle Halvordsson gjorde ett mål och två assist för IF Troja-Ljungby.

Oskarshamn har en vinst och fyra förluster och 16–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Oskarshamn ligger på tionde plats i tabellen, och att IF Troja-Ljungby leder serien.

Nästa motstånd för IF Troja-Ljungby är Bäcken. Lagen möts lördag 16 november 12.00 i Ljungby Arena.