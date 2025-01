Hanhals segrare hemma mot IF Troja-Ljungby

Seger för Hanhals med 4–2 mot IF Troja-Ljungby

Alfons Jentler matchvinnare för Hanhals

Tredje raka segern för Hanhals

Hanhals vann hemma mot IF Troja-Ljungby i J20 region syd topp 6 herr. Matchen på tisdagen slutade 4–2 (1–0, 1–1, 2–1).

IF Troja-Ljungbys tränare Robert Sundin tyckte så här om matchen:

– Vi är inte med från start och klarar oss undan med 0–1 efter första perioden. I andra perioden höjer vi oss något, men vi når ändå inte riktigt upp till deras tävlingsnivå. I tredje perioden ger vi dem en bra match och lyckas kvittera. Tyvärr bjuder vi på 3–2, och när vi satsar på 3–3 drar vi på oss en utvisning som leder till att de gör 4–2 i öppen kasse.

Borås nästa för Hanhals

Hanhals startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.42 slog Adam Larsson till assisterad av Riley Bascones och Alexander Kristiansson. Hanhals utökade ledningen genom Hugo Flink efter 7.06 i andra perioden.

IF Troja-Ljungby reducerade dock till 2–1 genom Axel Stjernlöf med 4.50 kvar att spela av perioden. 6.55 in i tredje perioden slog Julian Backman till och kvitterade för IF Troja-Ljungby.

14.33 in i perioden nätade Hanhals Alfons Jentler på pass av Liam Elofsson och gav laget ledningen för Hanhals.

Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med sju sekunder kvar att spela genom Edvin Ahlstedt på pass av Liam Elofsson och Alfons Jentler. 4–2-målet blev matchens sista.

Hanhals har elva poäng och IF Troja-Ljungby har tolv poäng efter tre omgångar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Troja/Ljungby vunnit.

I nästa match möter Hanhals Borås borta och IF Troja-Ljungby möter Karlskrona hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 januari 12.00.

Hanhals–IF Troja-Ljungby 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

Första perioden: 1–0 (2.42) Adam Larsson (Riley Bascones, Alexander Kristiansson).

Andra perioden: 2–0 (27.06) Hugo Flink (Edvin Ahlstedt, Max Markhede), 2–1 (35.10) Axel Stjernlöf (Rasmus Fredh, Jörgen Börresen Presterudstuen).

Tredje perioden: 2–2 (46.55) Julian Backman, 3–2 (54.33) Alfons Jentler (Liam Elofsson), 4–2 (59.53) Edvin Ahlstedt (Liam Elofsson, Alfons Jentler).

Nästa match:

Hanhals: Borås HC, borta, 18 januari

IF Troja-Ljungby: Karlskrona HK, hemma, 18 januari