Björklöven vann med 4–3 efter straffar

Timrås femte raka förlust

Björklövens tredje seger för säsongen

Björklöven har haft en tung period med sju förluster i rad i J18 Nationell norra herr. Men hemma mot Timrå bröts den tuffa sviten. Det blev 4–3 (1–2, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar i matchen.

Björklöven–Timrå – mål för mål

Målgörarna för Björklöven var Wiggo Häggström, Egon Isaksson, Salim Ismailov och Henri Mouzon. Albin Klar, Max Persson och Brynje Storjord gjorde Timrås mål.

Det här var Björklövens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Timrås femte uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Björklöven på åttonde plats i tabellen, medan Timrå är på tionde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Timrå IK har tagit två segrar före den här matchen. IF Björklöven vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 1 mars 12.00 spelar Björklöven hemma mot AIK. Timrå möter Flemingsberg hemma i SCA Arena söndag 2 mars 15.00.