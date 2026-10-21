Igår vann Samuel Fagemos Frölunda HC över Djurgårdens IF Hockey och med 6-2 i Scandinavium. Fagemo själv stod för ett mål och en assist när matchen var slut. Idag kommer dock ett mindre bra besked.
Efter dagens träning meddelar Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten att Fagemo har fått en muskelbristning och kommer vara borta två till fyra veckor framöver.
Det var i slutet av matchen som bristningen uppkom.
– Han sträckte sig i slutet av matchen, muskelbristning. En rejäl bristning, säger Ohlsson.
Fagemo har startat säsongen bra efter en "comeback" från Nordamerika. Han leder lagets interna skytteliga tillsammans med den andra NHL-meriterade forwarden Graeme Clark.
Fler skador
Matchen mot Djurgården var trots resultatet en hård match. I slutet av matchen blev det upprört när Djurgårdens Albin Grewe gav sig på Bosse Meijer i Frölunda vilket ledde till att båda utvisningsbåsen fylldes och Grewe fick matchstraff.
Förutom att Fagemo blir borta kommande veckor skadade sig även Jacob Peterson och Samuel Johannesson. De kommer inte vara borta lika länge, men var inte med på träningen som Frölunda hade tidigare idag.
– Både Peterson och Johannesson är dag till dag.