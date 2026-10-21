Robert Ohlsson meddelade tidigare idag att Frölunda får klara sig utan Samuel Fagemo de kommande veckorna.

Igår vann Samuel Fagemo s Frölunda HC över Djurgårdens IF Hockey och med 6-2 i Scandinavium. Fagemo själv stod för ett mål och en assist när matchen var slut. Idag kommer dock ett mindre bra besked.

Efter dagens träning meddelar Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten att Fagemo har fått en muskelbristning och kommer vara borta två till fyra veckor framöver.

Det var i slutet av matchen som bristningen uppkom.

– Han sträckte sig i slutet av matchen, muskelbristning. En rejäl bristning, säger Ohlsson.

Fagemo har startat säsongen bra efter en "comeback" från Nordamerika. Han leder lagets interna skytteliga tillsammans med den andra NHL-meriterade forwarden Graeme Clark .

Fler skador

Matchen mot Djurgården var trots resultatet en hård match. I slutet av matchen blev det upprört när Djurgårdens Albin Grewe gav sig på Bosse Meijer i Frölunda vilket ledde till att båda utvisningsbåsen fylldes och Grewe fick matchstraff.

Förutom att Fagemo blir borta kommande veckor skadade sig även Jacob Peterson och Samuel Johannesson . De kommer inte vara borta lika länge, men var inte med på träningen som Frölunda hade tidigare idag.

– Både Peterson och Johannesson är dag till dag.