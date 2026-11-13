Tuff comeback för kaptenen: "Rätt så dåligt flås"

Fredrik Händemarks återkomst blev inte som lagkaptenen hade hoppats.

Foto: Foto: Bildbyrån (montage).

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Malmös lagkapten Fredrik Händemark skadades redan i lagets hemmapremiär i slutet av september. Då förlorade Malmö med 2-1 mot Frölunda.

Under torsdagens bortamatch mot just Frölunda var det dags för Händemarks comeback. 33-åringen klev fram direkt när han passade fram till Carl Persson och Malmös1-0 mål.

– Jag lägger inte jättestor vikt vid det. Det är klart att det är skönt när man gör poäng men mer spelmässigt, att försöka hitta tillbaka till timingen och var jag ska vara ute på isen, säger Händemark till hockeysverige.se efter matchen och fortsätter.

– Jag tror de gick bort sig lite där och jag fick yta och passade den till "Calle" i sottet. Han gjorde ett snyggt mål.

Carl Persson har nu gjort mål i fem raka matcher. Hur ser du på hans fina form?

– När han får de lägena då brukar de sitta. Han är målfarlig och i ett bra stim just nu.

Har mer att ge: "Kommer kännas bättre nästa match"

Trots ett assist blev det en tuff återkomst för Händemark. Malmö förlorade med 4-1 och lagkaptenen kände att han har mer att ge.

Händemark har haft en lång frånvaro från spel och menar att han kan behöva någon ytterligare match för att hitta tillbaka till sitt spel.

– Kul såklart att spela igen. Det var vissa timing-grejer som jag behöver lite tid för att komma in i det men jag tycker ändå att det blev lite bättre ju längre matchen led.

Hur känns det i kroppen?

– Det tycker jag också blev bättre ju längre matchen led. Man har rätt så dåligt flås i första perioden. Sedan blir det lite, lite bättre och sedan tröttnar man mot slutet igen. Men det kommer redan kännas bättre nästa match tror jag, säger Händemark.

Blickar framåt: "Det är så vi vill spela"

Under gårdagens förlust hade Malmö ett spelövertag och ledde matchen i den andra perioden. Frölunda kom dock tillbaka med en blixtvändning med tre mål på två minuter och fyra sekunder.

Händemark hoppas nu på en bättre prestation på Lördag när Malmö gästas av Växjö.

– Vi ska ta med oss andra perioden. Hur vi jobbar och åker skridskor, aktiviteten vi har och hur vi flyttar pucken. Det är så vi vill spela. Vi måste få ihop 60 sådana minuter, säger lagkaptenen.

Matchen på lördag blir Händemarks första på hemmaplan för säsongen. När centern skadades i september spelade han endast 18 sekunder av hemmapremiären innan han fick kliva av.

Matchen på lördag blir nästan som din hemmapremiär då?

– Ja, precis. Det ska bli kul att spela i Malmö Arena igen