Malmö vände - tog andra raka

Malmö Redhawks stod för en stark vändning och besegrade Luleå Hockey med 3–2 efter en målmässig rysare i Coop Norrbotten Arena.

Gästerna tog ledningen i den första perioden när Eemil Viro satte 1–0 efter 16.58, assisterad av Isac Born och Thomas Berg Paulsen. Luleå kom dock tillbaka i den andra perioden och vände matchen. Mathias Bromé kvitterade i powerplay och Filip Eriksson skickade in 2–1 för hemmalaget drygt tre minuter senare.

I den sista akten tog Malmö över. Hugo Pettersson sköt kvitteringen till 2–2 innan Axel Sundberg blev stor matchhjälte genom att skicka in avgörande 3–2 för skåningarna med fem minuter kvar att spela. Målvakten Marek Langhamer stod för en stabil insats med 21 räddningar när Redhawks höll undan hela vägen.

Efter segern klättrar Malmö Redhawks upp på sjunde plats i tabellen, medan Luleå återfinns på nionde plats.

Matchfakta

Luleå HF – IF Malmö Redhawks 2–3 (0–1, 2–0, 0–2)

Första perioden:

0–1 (16.58) Eemil Viro (Isac Born, Thomas Berg Paulsen)

Andra perioden:

1–1 (33.18) Mathias Bromé (Anton Levtchi, Pontus Andreasson), spel i powerplay (PP1), 2–1 (36.07) Filip Eriksson (Isac Brännström, Mathias Bromé)

Tredje perioden:

2–2 (45.27) Hugo Pettersson (Jonathan Myrenberg, Oscar Eklind), 2–3 (55.08) Axel Sundberg (Robin Hanzl, Jonathan Myrenberg)

Skott: 23–23 (11–6, 6–11, 6–6)

Utvisningar: Luleå 3x2 min, Malmö 2x2 min

Räddningar: Luleå: Joel Lassinantti 20/23 (86,96%), Malmö: Marek Langhamer 21/23 (91,30%)

Publik: 6 150 (Coop Norrbotten Arena)