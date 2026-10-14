Luleå-stjärnan: "Det här är på oss"

Brian O'Neill.

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Luleå Hockey har inlett säsongen knackigt och parkerar just nu nia i SHL-tabellen, med 10 inspelade poäng på de åtta första omgångarna. En som inte är nöjd med hur laget eller han själv presterat hittills är veteranen Brian O'Neill.

– Det duger inte med medelmåttiga prestationer. Inte om vi ska bli ett topplag. Då måste vi toppspelare spela som toppspelare, säger Brian O'Neill till Kuriren.

O'Neill lyfter fram spelet med puck som den stora anledningen till varför spelet hackar. Han menar att alla delar av spelet påverkas av att spelet med puck är för svagt, och att det leder till en negativ spiral av dåliga beslut på isen. Han menar att det inte ska behöva vara sådana här stora problem bara för att laget ändrat spelsystem under nye tränaren Dennis Hall.

-- Det här är på oss. Inte tränarna. Det handlar om att ta ansvar och vi har haft en del tuffa samtal de senaste dagarna. Ibland måste man se det med egna ögon, så vi har tittat närmare på alla dåliga beslut som har fattats, samt vilka konsekvenserna av dem har varit. Vi har en tuff match på torsdag. Vi möter ligans just nu bästa lag och det finns inte mycket utrymme för misstag. Vår puckhantering behöver vara nästintill perfekt för annars finns det en risk för att vi blir förödmjukade, säger Brian O'Neill som istället lyfter tränaren Dennis Hall:

– Det jag gillar med honom är att han är lösningsorienterad och förändringarna han har gjort under matcherna har varit kloka. Han är dessutom tydlig och det finns en tanke med allt det vi gör mellan matcherna.

Luleå har tuffast tänkbara motstånd under torsdagen när man gästar Färjestad BK.