Linus Söderström väntas missa resten av säsongen.

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Linus Söderström kom endast till spel i 13 matcher den gångna säsongen, men var i slutändan en avgörande kugge när Skellefteå AIK, i våras, säkrade SM-guldet. Direkt efter guldfirandet genomgick 28-åringen dock en planerad operation för att komma till rätta med en underkroppsskada, och sattes därmed åt sidan i inledningen av 2026/27.

Nu, efter att det gått att konstatera att ingreppet inte gett önskat resultat, kommer ett nytt bakslag.

Skellefteå meddelar att Söderström, under förra veckan, tvingades genomgå ett nytt ingrepp i samma skadeområde.

– Operationen har gått bra och rehabträning är planerad att återupptas inom kort. Prognosen är positiv att återkomma till samma höga nivå som elitishockeymålvakt, meddelar Skellefteås lagläkare Karin Granberg på klubbens hemsida under måndagen.

Exakt tid för när Söderström kan vara tillbaka slår inte Skellefteå själva fast. Man beskriver det som omöjligt att fastställa i nuläget.

– Linus är mycket noggrann och målmedveten i sitt ansvarstagande för att så snabbt som möjligt komma tillbaka i spel. Det kommer att ta månader, men tidsspannet får utvärderas närmare utifrån rehabträningens utfall, säger Granberg.

Uppgifter: Väntas missa resten av säsongen

Samtidigt kommer Expressen med en uppdatering där de, via egna uppgifter, menar att Linus Söderström väntas missa resten av 2026/27-säsongen. Ett tungt, tungt avbräck för Skellefteå.

Linus Söderström uttalar sig även själv om besvikelsen:

– Det känns inte jättekul att sitta här i efterhand och veta att de sex senaste månaderna inte gett resultatet vi hoppats på och att man får börja om hela processen igen. Jag känner givetvis ett dåligt samvete gentemot klubben, mina lagkamrater och alla våra fans över hur situationen har blivit. Men man får dra lärdom av det man kunnat påverka och nu lägga all energi på framtiden, säger han på lagets sajt.