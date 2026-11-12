Buades ut – gjorde sedan tre mål på två minuter

Graeme Clark och Max Lindholm stod för var sitt mål i Frölundas vändning.

Foto: Foto: Bildbyrån (montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en stark första period var Frölunda väldigt bleka i den andra perioden i torsdagsmatchen mot Malmö. När Frölunda sedan låg under med 1-0 och inte lyckades förvalta två minuter fem-mot-tre spel buades laget ut av hemmapubliken.

Det kan dock gå hur som helst i hockey. Frölunda vände matchen till 3-1 under loppet av endast två minuter och fyra sekunder. Där var det Max Lindholm som drog igång vändningen och fick igång sitt lag.

– Vi får väl lite fart på det. Clarke har ett bra skott i pp och sedan är det Clarke igen som är högst drivande i att det blir 3-1 också. Vi får igång lite gubbar som gör individuella starka prestationer, säger Lindholm till hockeysverige.se efter matchen.

Att publiken buade inför vändningen var dock inget Lindholm la mycket fokus på.

– Jag uppfattade det lite lätt bara. Det var inte så att jag funderade på det jättemycket. Det blev ju inte mål och det var två minuter fem mot tre.

Under presskonferensen efter matchen kommenterade även Frölundatränaren Robert Ohlsson hemmapublikens burop.

– De har höga krav på oss så det är klart att vi vill spela bättre i andra perioden. Jag tror inte att det höjer oss. Jag har svårt att se om man blir utbuad av sin hemmapublik att man skulle förhöja någonting av det. Det tror jag inte, säger Ohlsson.

Matchen hettade till – resulterade i två matchstraff

Utöver kvitteringspucken passade Lindholm fram till Graeme Clarke som satte Frölunda i ledning. Sedan var det Bosse Meijer som satte Frölundas tredje mål.

I samband med Clarkes 2-1 mål hettades det även till i matchen. Frölundas Filip Cederqvist och Malmös Filip Björkman hamnade i slagsmål och åkte båda ut för slagsmål.

– Jag missa det helt. Jag skulle åka och fira med Clarke. Jag såg bara att "Ceder" boxades och han behöver inte så mycket hjälp när han boxas. Han är bra på det där, han löser det där själv, säger Lindholm om situationen.

Var det rimligt med matchstraff på båda spelarna?

– Det lilla jag såg så var det inte helt rimligt tycker jag. De har väl sina regelverk att följa. Jag tycker det var märkligt med matchstraff. De skulle kanske få något personligt straff om man ser hur det varit tidigare men ett matchstraff kändes märkligt.

Cederqvist och Björkman var inte tillgängliga efter matchen.

Filip Cederqvist och Filip Björkman i bråk efter Frölundas ledningsmål.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Max Lindholm: "Där vinner vi matchen"

Matchen slutade till sist med 4-1 då Jacob Peterson satte in det sista målet i tom målbur. Lindholm hade följande tankar om Frölundas insats i matchen.

– Det var en bra första period, lite svajigt i andra. Sen är vi effektiva i slutet på andra och där vinner vi matchen, säger Lindholm.

På lördag ska Frölunda för tredje gången på kort tid möta Rögle. Göteborgarna förlorade bägge matcherna när lagen möttes för några veckor sedan. Nu får Frölunda möjligheten att ta revansch i Ängelholm.