MJÖRNBERG: Han snuvade oss på festen

Sundsvalls lagmaskin ledda av en alldeles lysande kapten i form av Nils Nordh gjorde mos av Brödernas/Väsbys vilsna individualister och avancerar vidare till semifinal efter 5-1 i Renew Arena och totalt 3-2 i matcher över de haussade favoriterna.



Hela säsongen har det varit snack om en stundande semifinal mellan Hudiksvall och Brödernas/Väsby. Den norra Allettans två stora giganter. Storsatsningar som de senaste säsongerna byggt upp en rivalitet det slagit gnistor om.



Med det nya slutspelsupplägget var det garanterat många som såg fram emot att äntligen få se de där två lagen som så uppenbart avskyr varandra gå i klinch över fem matcher. Det skulle kunna bli hur hett och vansinnigt som helst.



Men av det blir det intet. Och den som snuvade oss på festen är Sundsvall-kaptenen Nils Nordh.



Direkt avgörande matcher är luriga. Det innebär en mental anspänning som inte många spelare klarar av att hantera och det är mer ofta än sällan vi får se fantastiskt skickliga spelare, ledare för sina lag, gå ut och darra som vore de gjorda av gelé. Men så finns också motsatsen. De där spelarna som växer med uppgiften när allting står på spel och plötsligt spelar sin bästa hockey.



Någonstans är det inte det minsta förvånande att det var en back som klev fram och gjorde hattrick och agerade avgörande faktor när Sundsvall vann med 5-1 i Renew Arena och skickade ett förödmjukat Brödernas/Väsby på semester. Det är såna manus som skrivs i avgörande slutspelsmatcher när oväntade hjältar föds.



Men jösses så bra Nils Nordh var ikväll. Inte bara för sina tre urtjusiga mål (lika många som han gjort på hela säsongen tidigare), utan lika mycket för hans kroppsspråk och hans pondus. 23-åringen som varit bra hela slutspelet växte flera meter och visade med hela sin uppenbarelse att han ville vara en del av avgörandet.



Att det var just kaptenen som klev fram i avgörandets stund är också ganska symptomatiskt för hur matchen såg ut. Det var ledaren som klev fram för sitt lag i Sundsvall, i Brödernas/Väsby visade sig inga ledare alls.



Det är klart att ställer man upp trupperna sida vid sida har Brödernas ett mycket skickligare lag, men det är inte det som räknas i slutspel och i kvällens match fungerade Sundsvall oerhört mycket bättre som just LAG. De slet för varandra och skapade energi medan hemmalaget när det offensiva spelet gick i stå såg geistlösa ut och saknade nycklar att lösa upp den starka Sundsvall-defensiven. Det blev ett enmansrace av alltihop och när man taktiskt började krackelera på det sättet var slaget förlorat. Det skedde långt innan de sista puckarna ramlade i nät. Brödernas/Väsby blev helt enkelt utmanövrerade av en för dagen mycket bättre motståndare.



Nu blir det ingen svulstig kraftmätning mellan Hudiksvall och Brödernas/Väsby, men att påstå att vi blir snuvade på konfekten är förstås att spetsa det ganska rejält för att skapa en effekt.



För vi får ju Hudiksvall mot Sundsvall istället. En matchserie som också har potentialen att bli en riktigt gungande holmgång med Sundsvall som en väldigt tydlig och väldigt hungrig underdog.



Ett Sundsvall som hittat en moral i matchserien mot Brödernas/Väsby och där målvakten Carl Hjälm gått från utskälld (i början av Forshaga-serien) till fantastisk. För att då inte tala om en kapten som är villig att gå i bräschen.



Nog kommer det bli en minst sagt intressant semifinal i norr alla gånger.



* * *



För Brödernas/Väsby är det ett stort misslyckande att gå på semester redan efter kvartsfinalen. Speciellt som man hade matchserien i sitt grepp med en period kvar att spela av match fyra.



Men för ännu en gång i ordningen svajade det. Laget har under flera år blandat höga toppar och djupa dalar på ett väldigt inkonsekvent sätt och matchseriens svagaste insats kom ikväll, i den femte och avgörande matchen.



Det kan inte konstateras annat än att Brödernas varit ett gäng skickliga individualister snarare än ett lag och då blir det svårt att nå hela vägen. Vilket man ju tydligt misslyckats med flera år i rad.



Frågan är vad som händer nu?



Finns det någon trovärdighet i att rutinerade spetsar som Henrik Rommel, Carl Wassenius, Carl Åsell och så vidare och så vidare ska vänta sig igenom ytterligare en grundserie för att sedan förhoppningsvis kunna tagga till på våren eller borde man göra rent hus och bygga om på ett lite annat sätt?



Det finns att fundera på i norra Stockholm.



* * *



Ikväll kan vi också välkomna några nya Hockeyettan-lag.



Strömsbros furiösa återtåg blev tillslut framgångsrikt och ikväll kunde de via 6-3 borta mot Valbo säkra sitt avancemang. Det har varit målmedvetet från dag ett och klubben har levt hela säsongen på en ångande revanschlust efter fadäsen där de nekades elitlicens i somras. Det är ett välförtjänt gäng som tar klivet tillbaka upp i ettan.



Välkomna till Hockeyettan kan vi också säga till KB65 som ikväll besegrade Kovland i det norra kvalets sista match och därmed är berättigade till en plats i Hockeyettan.



Ner från Hockeyallsvenskan kommer Tingsryd som efter ett väldigt jämnt playout förlorade med 3-4 i matcher mot Vimmerby och efter tio säsonger på högre nivå är tillbaka i Hockeyettan.



Nu blir det lite nostalgisk vibb på ligan kommande säsong i och med att Vita Hästen sedan tidigare redan säkrat ett avancemang upp från division 2.

Loading ..