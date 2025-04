MJÖRNBERG: Giganternas kamp – med två favoriter

Det är dags för final i Hockeyettan. Mellan två lag som båda har all anledningen i världen att omfamna en roll som favoriter. Ska vi kalla det en giganternas kamp med två favoriter?



I eftermiddag startar så slutligen Hockeyettan-finalen och ingen kan väl säga något annat än att vi får en uppgörelse mellan två värdiga finallag när Hudiksvall och Troja-Ljungby går i klinch med varandra om en allsvensk plats.



Visst är det kul med uppstickare och skrällar, men här snackar vi två lag som spänt musklerna och som funnits med i förhandssnacket hela säsongen. Två klubbar som har en kultur av att vara med och kämpa i toppen av Hockeyettan och som inte hymlat med sina ambitioner. Jag kan inte känna något annat än att det pirrar lite extra att det är två så profilerade klubbar som tagit sig fram till final och nu ska göra upp.



Den förväntan jag känner inför finalserien har jag inte känt inför någon av kvalserierna de senaste åren. Det här ska bli riktigt, riktigt kul att följa.



Men med två så prominenta Hockeyettan-storheter i final blir diskussionen om favoritskap extra intressant. Det är ju en form av pinsam svensk paradgren att på de mest invecklade vägar försöka hitta sätt att lägga över press och favoritskap på motståndarlaget. Men ärligt talat, inget är väl mer oklädsamt än när bra lag försöker ikläda sig en underdog-roll?



Därför har jag med intresse följt hur lagen positionerat sig under den vecka av vila som nu passerat och det är med bedrövelse jag kunnat konstatera hur ledande spelare på båda sidor nedvärderat sig själva genom ”favoritskapet ska ligga på dem”-uttalanden. Så väl Henrik Olsén i Hudik som Daniel ”Trucken” Karlsson Thörnros har valsat i lokalmedia med sina förkastliga mindervärdeskomplex.



Desto mer glädjande är då att det står herrar som tror på sin grej och dessutom vågar backa upp det på de båda bänkarna.



I veckan släppte vi ett 100 minuter långt poddspecial där vi snackar upp finalserien in i minsta detalj. De båda tränarna Filip Algeman (Hudiksvall) och Jens Gustafsson (Troja) gästar och ger sin syn på det som väntar. Deras syn på favoritskap är väldigt intressant.



Istället för att fråga ”vilka är favoriter?” skruvade jag frågan en aning och ställde den istället som ”hur ska ni hantera favoritskapet?”. Båda herrarna klarade testet. Det blev inget orerande om att ”nej men aeäää det är ju de som är favoriter” utan de omfamnade frågan utan omsvep. De anser att de har varit bra och att det är klart att de ska bära ett favoritskap. Jag kan inte annat än applådera.



Jag vet inte om det säger att det är mer vinnarmentalitet på respektive bänk än i spelartrupperna, men jag är ganska övertygad om att det lag som vågar tro och tycka att de faktiskt är bäst har störst chans att vinna den ytterst ovissa finalen.



För rent krasst, Hudiksvall och Troja-Ljungby är två väldigt bra lag som förtjänar att pekas ut som favoriter. Vi vill ha två gäng som vågar brösta upp sig inför och i finalen.



Det ska vara så ovisst som det känns just nu inför den första drabbningen.



Släpp pucken!

