Det är dags för semifinal i JVM 2026. Hockeysverige.se liverapporterar förstås det glödheta rivalmötet mellan Sverige och Finland.

Sverige möter Finland i JVM-semin. Foto: Bildbyrån.

Sverige är i JVM-semifinal – som vanligt. Detta efter en bekväm seger mot Lettland i kvartsfinalen. Det var Juniorkronornas femte raka seger under turneringen, och man är det topprankade laget i turneringen. Det gör att man nu möter det lägst rankade kvarvarande laget, vilket är Finland.

Finland har förlorat två matcher under turneringen, mot Tjeckien och Kanada, och de enda laget de besegrat efter ordinarie tid är Danmark och Lettland. Samtidigt kommer de från en mycket meriterande kvartsfinalvinst mot USA, där backen Arttu Välilä avgjorde rysaren i förlängningsspelet.

Därmed blir det en semifinal mellan Sverige och Finland för andra JVM-turneringen i rad. Ifjol vann Finland, men i år siktar Juniorkronorna på revansch.

Pucken släpps cirka 22:40, svensk tid, och hockeysverige.se liverapporterar från ungefär 21:30. Simon Eld, på plats i St. Paul, och Måns Karlsson ger er allt inför och under kvällens och nattens rysare.

SEMIFINALDAGS! Ikväll är det dags. Det är dags för rivalmötenas rivalmöte. Sverige möter Finland i JVM-semifinalen – och hockeysverige.se liverapporterar såklart från supermatchen. Pucken släpps strax efter 22:30, men strax efter 21 drar Simon Eld, på plats i St. Paul, och jag igång liverapporteringen och ger er precis allt inför och under matchen. Häng gärna med oss då, och ställ gärna era frågor och skicka in era kommentarer under dagen, kvällen – och till och med natten.




