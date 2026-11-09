NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Juniorkronorna lämnade Nyköping under söndagen var det inte bara med en turneringsseger bakom sig, utan även med vetskapen om att man nu har en benhård och historisk konkurrens på målvaktssidan.

Love Härenstam blev utsedd till turneringens bästa efter lördagsinhoppet mot Finland, och Isak Sörqvist avslutade veckan med att rädda 34 av 35 möjliga i söndagens 2–1-vinst mot Tjeckien. Men det var inte där historian skrevs, utan den blev klar redan vid uttagningen för flera veckor sedan i och med att även Måns Goos blev uppskriven.

Åtminstone har U20-landslaget, sedan 2012, åkt till den sista samlingen innan JVM med endast två målvakter. Nu anslöt Härenstam till helgen, efter att både Sörqvist och Goos fått varsin match. Vad det innebär? Det återstår att se.

– Vi kommer att ta vår tid på oss innan den 4 december. Från och med nu till dess kan det hända väldigt mycket också, det har vi varit med om tidigare. Men vi är i en fördelaktig position, så kan man säga. Det är kul för svensk hockey och kul för Team 20. Det är ju målvakter som inte är här som också är väldigt framgångsrika. Vi ska vara glada för att vi har bra målvakter, säger Magnus Hävelid till hockeysverige.se.

Förklaringen: "Vi såg det som en möjlighet"

Juniorkronorna har tidigare fått stor effekt av att plocka med underåriga tredjemålvakter för att se och lära under JVM, men i och med att Love Härenstam klev in och storspelade redan förra året blir läget lite annorlunda.

Både Isak Sörqvist och Måns Goos har tagit för sig via lån till Hockeyallsvenskan denna säsong, men att den förstnämnde fick stå två matcher säger ingenting om uttagningen framöver, menar Hävelid.

– Fördelning av belastning. När vi var nu på hemmaplan, och även har Måns Goos i hockeyallsvenskan. Då såg vi en fördel av att kunna växla in och ut lite. Love Härenstam var också hårt belastad sista veckan med Södertälje, så vi såg det som en möjlighet. Vi ska ändå åka med tre målvakter till ett JVM, så det var belastningsmässigt, förklarar han.

Kevin Törnblom (Örebro), Milo Tjärnlund (Rögle) och Hugo Severgårdh (USHL/Sioux City Musketeers) är de andra målvakterna som fått göra matcher för Juniorkronorna denna säsong.

Ett styrkebesked inför JVM: "Kanske lite för mycket"

Totalt släppte Sverige endast in sex mål under veckans fyra matcher. Det ger 98 räddningar och 94.23 i procent fördelat över trion.

– Alltid kul att vinna. Sen vet jag om att när vi väl åker härifrån lämnar vi mer eller mindre pokalen i Nyköping, säger Magnus Hävelid om turneringssegern och fortsätter om mötena med Slovakien, Schweiz, Finland och Tjeckien.

– Det gick lätt för oss de två första, vi gjorde mycket mål ganska omgående. Inramningen mot Finland var jättekul, mycket folk, och idag visste vi att det skulle bli mer kamp. De två sista får vi jobba med special teams, PK idag med fem minuter där vi ställer upp för varandra på ett väldigt fint sätt. Det är väl det vi ska ta med oss framåt också.

Vad tar du med dig mest i spelet, och vad har du lärt dig om killarna?

– Vi hade inte sett varandra sedan i augusti, och när de kommer från 15-16 olika klubbar är det viktig att vi får jobba med vår playbook, Team 20, och komma tillbaka till att ha den i ryggmärgen. Då går det snabbare nästa gång vi träffas när vi är i Kanada. Sen har vi roterat i laget och försökt hitta vem som ska spela med vem, vilka som ska vara i olika roller och den delen.

– Nu blev PP varit bättre och bättre, när vi väl fick det, igår (mot Finland) hade vi väl ingenting, men det var en ny konstellation så inte helt lätt för spelarna heller. PK-gänget fick ju träna, och kanske lite för mycket under veckan också, men det är detaljer. Det är bra att vi får med oss det, då går det snabbare nästa gång vi träffas.