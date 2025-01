“Han har varit fantastisk i alla avseenden”

Sverige höll emot och säkrade 3–2 i kvartsfinalen mot Lettland.

Juniorexperten Steven Ellis, på plats i Ottawa för JVM, utser Juniorkronornas bästa spelare i matchen.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com sedan tidigare och har översatts från engelska till svenska.

Felix Unger Sörum mot Lettland. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Sverige går vidare till semifinal efter en 3-2-seger över Lettland.



Den första perioden var fram och tillbaka tills Zeb Forsfjall öppnade målskyttet för Sverige med ett fantastiskt skott som överlistade Linards Feldbergs. Buffalo Sabres-löftet Anton Wahlberg gjorde sitt fjärde mål i turneringen och gav Sverige en 2-0-ledning.



Den andra perioden var en riktig rysare. Den började med att Sveriges David Edström fick in ett mål, assisterad av Victor Eklund och Felix Unger Sörum. Efter några avbrott på grund av utvisningar och avblåsningar reducerade Washington Capitals-löftet Eriks Mateiko för Lettland till 3-1, och senare i perioden gjorde han ytterligare ett mål och minskade avståndet till 3-2.



Den tredje perioden tillhörde Feldbergs. Sherbrooke Phoenix-målvakten var den främsta anledningen till att letterna hängde kvar i matchen. Till slut lyckades svenskarna hålla undan, men det var en imponerande insats av en målvakt som har en verklig chans att vinna priset för turneringens bästa målvakt.



Här är en titt på de bästa spelarna från torsdagens match:

Lettland

#9 Eriks Mateiko, C (Washington Capitals):

Oj, oj, oj. Den 198 cm långa jätten gjorde två imponerande mål för letterna och visade konstant närvaro varje gång han var på isen. Mateiko leder just nu JVM i mål med fem, och det inkluderar inte ens det avgörande straffmålet mot Kanada. Powerforwarden var en kraft att räkna med, och han använde sin storlek och styrka för att vinna puckdueller och hitta nätmaskorna. Mateiko avslutade turneringen med bara ett mål mindre än det lettiska rekordet på sex mål, som sattes av Roberts Bukarts vid JVM 2010.



#29 Linards Feldbergs, G (Odraftad):

Den här matchen hade kunnat bli betydligt målrikare om det inte vore för Feldbergs otroliga räddningar och lugn i målet. Han höll matchen jämn, särskilt under tredje perioden när han stoppade Otto Stenberg och flera andra svenska spelare från att göra mål. Feldbergs spel i den här turneringen kommer definitivt att granskas noggrant av scouter. Han fick hela 50 skott på sig under en av turneringens mest hektiska kvällar.

Sverige

#22 Anton Wahlberg, LW (Buffalo Sabres):

Vilken turnering det har varit för Sabres-prospektet som nu är uppe i fyra mål. Wahlberg har varit ett konstant offensivt hot för Sverige och fortsatte att leverera mot letterna idag. Han var som bäst på kontringar där han kämpade sig igenom trafiken för att skapa målchanser.



#16 Felix Unger Sörum, RW (Carolina Hurricanes):

Unger Sörum var en forechecking-maskin ännu en gång i den här matchen. Han har varit Sveriges kanske bästa forward under hela turneringen – hans mix av intensitet och energi har varit svårslagen. Unger Sörum jagade letterna skoningslöst, vilket gav resultat när han assisterade David Edströms mål i powerplay. Han har varit fantastisk för svenskarna i alla avseenden.