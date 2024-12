Chockad efter JVM-uttagningen: “Ofattbart”

24 oktober fick en förvånad Dennis Altörn debutera i SHL.

Nu har den 19-årige Leksandsforwarden säkrat en JVM-plats.

– Det är lite ofattbart kan man väl säga. Jag vet inte om det riktigt har sjunkit in ännu, säger Altörn till hockeysverige.se.

– Han blev chockad – han har gjort det väldigt, väldigt bra, säger förbundskapten Magnus Hävelid.

Dennis Altörn tog överraskande plats när Magnus Hävelid presenterade JVM-truppen. Foto: Bildbyrån

Text: Simon Eld och Ronnie Rönnkvist

Säters IF, Borlänge HF, Leksand, men inte en enda match i landslagssammanhang. När JVM-truppen presenterades under onsdagen blev Dennis Altörn den stora skrällen i truppen – som debutant.



– Jag sparade Dennis till sist. ”Fan vad glad jag blir” var det första han sa mer eller mindre. Han blev chockad. Det blev väldigt tyst i telefonen där ett tag, så jag sa ”du får andas lite”, säger Hävelid efter presskonferensen.



19-åringen debuterade i SHL så sent som 24 oktober, men Hävelid menar att det löftet presterat hittills räckte mycket väl.



– Han har gjort det väldigt, väldigt bra. Han är en fantastiskt bra skridskoåkare, säger Hävelid till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är klart att vi är medvetna om vad vi kommer till. Det kommer att gå fort där borta. Sen kan han spela både center och ytterforward, är inte rädd att ge sig in i hettan och tar bra beslut med pucken. Jag tycker att han har tillfört Leksand i den rollen, istiden är ju runt tio minuter. När vi tittar på våra rollen så vill vi lyfta honom och att ha kan gå in och slå underifrån. Vi ska inte stå där och säga ”vad trötta vi ser ut”. Vi ska ha folk som går in och trycker på, där tror jag att han kan hjälpa oss.



Dennis har även varit kapten i J20, hur viktigt var det i beslutet?

– Det är väl ett bevis på att det är en bra personlighet. Jag pratade med Bemström långt innan för att se vad det är för personlighet. Han leder också genom spelet. Sen blir det såklart stort här, men jag säger ”spela som du gjort i Leksand”, att han rider på den vågen. Det kommer boosta vår egen grupp.

Dennis Altörn är den stora skrällen i JVM-truppen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Dennis Altörn: “Vet inte om det riktigt sjunkit in ännu”

För hockeysverige.se berättar även Altörn själv om det överraskande beskedet.



– Det var lite ofattbart i början kan man väl säga. Jag vet inte om det riktigt har sjunkit in ännu. Skitroligt och det känns väldigt stort att få dra på sig blågula tröjan, säger Dennis Altörn till hockeysverige. Att fråga om han blev överraskad är såklart onödigt.

– I går kväll pratade jag med Magnus Hävelid. Det var då han ringde och berättade att jag hade kommit med.



Blev du överraskad?

– Absolut. Det kan man säga.



När du fått några timmars distans till det, vad vill du tillföra gruppen?

– Att just komma in med energin i mitt spel, skridskoåkningen och mogna spelet genom att ta mogna beslut på isen. Även det hårda jobbet. Forecheck, blocka skott eller vad som helst som ger positiv energi.



Vad sa Magnus Hävelid att han vill ha av dig?

– Framför allt min skridskoåkning. Han sa att han gillar min fart på rören och att tillföra en sådan energi på liten rink.

– Han sa även det här med att jag har ett moget spel, tar rätt beslut och ligger ofta rätt i banan i spelet utan puck.



Vad har du utvecklat mest under säsongen?

– Jag skulle säga att det är mitt spel med puck. Jag har blivit lite lugnare och tryggare med puck, men framför allt starkare på puck. Vågar hålla i puck, skapa lägen framåt och så vidare.



Två kompisar till Dennis Altörn finns också med i truppen, Felix Unger Sörum och Marcus Gidlöf.



– Det känns jätteskönt att ha lite trygghet med vissa killar som jag redan känner bra sedan innan.



Vad betyder det för ditt självförtroende att få den här chansen?

– Klart det betyder mycket. Sådant här växer jag verkligen av och det känns jättestort.