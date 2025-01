DIF-talangens galna rekord – förbi Holtz och Raymond

Förra året satte Jakob Ihs-Wozniak ett nytt rekord för flest poäng av en U17-spelare under en säsong i J20 Nationell.

Nu, redan i januari, har Djurgårdens stortalang, Viggo Björck, passerat noteringen.

Foto: Bildbyrån/Aron Broman. Viggo Björck.

Det blev en minst sagt tydlig förgrundsfigur när Djurgårdens J20 tog emot Färjestad under fredagen.



Viggo Björck, född 2008, klev av isen med två mål och två assist i 5–1-segern och kunde därmed konstatera att han nu nått över 50 poäng denna J20-säsong. Varför är just denna siffra så speciell då?



Jo, så sent som i fjol passerade Luleås Jakob Ihs-Wozniak både Alexander Holtz och Lucas Raymond och blev därmed den förste U17-spelaren att nå siffran under en J20-säsong. Det tidigare rekordet hade just Raymond haft sedan 2019 efter att han själv passerat spelare som William Nylander, André Burakovsky.



Nu, redan i januari, har Viggo Björck satt ett nytt rekord med 52 poäng (17+35) på 30 matcher.



Björck anslöt till Djurgården inför säsongen och klev snabbt in i J20-laget. Han ses som en av 08-kullens främsta spelare och väntas gå tidigt i NHL-draften 2026.