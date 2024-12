Så slutade juniorserierna – de tar plats i toppligorna

Höstserierna tog slut i helgen och det står nu klart vilka som går vidare till J20 Top 10 och till J18 Nationell.

Här kommer en sammanställning med spelarna som stack ut och vilka som avancerade.

Wilson Björck, Ivar Stenberg och Viggo Björck har dominerat i J20 Nationell. Foto: Bildbyrån/Montage

J20 Nationell

Det står nu klart vilka som kommer göra upp i den bästa vårserien. Som vanligt var det fem lag från de båda divisionerna som gick vidare till topp tio-serien.

Det var då jämnt i den södra serien medan det var tydligare skillnad mellan lagen i den norra serien.

Frölunda vann den södra serien med 54 poäng men där bakom var det jämnt med bara några få poäng som skiljde lagen. Vilka som skulle ta de sista topp tio-platserna avgjordes dock i den sista omgången. Örebro förlorade mot Växjö med 7-4 samtidigt som HV71 vann med 4-2 mot Rögle. Färjestad vann också med 3-2 borta mot Malmö efter att 3-2-målet gjordes med bara 85 sekunder kvar av matchen.

Det blir då HV71 och Färjestad som tar de två sista platserna på 47 och 46 poäng medan Örebro hamnar utanför, också på 46 poäng men med sämre målskillnad än Färjestad. Det sena segermålet skickade alltså Färjestad vidare till topp tio-serien.

I norr var det inte alls lika dramatiskt. Djurgården har varit helt dominanta och vann serien med 76 poäng där DIF endast förlorade fyra av 30 matcher. Mora gick vidare till topp tio-serien som sista lag på 50 poäng, åtta poäng före MoDo som var närmaste laget under strecket.

Tabeller:

J20 Nationell Södra:

1. Frölunda HC 27 matcher 119–80 (+39) 54 poäng 2. Linköping HC 27 matcher 105–81 (+24) 51 poäng 3. Rögle BK 27 matcher 92–97 (+5) 48 poäng 4. HV71 27 matcher 89–79 (+10) 47 poäng 5. Färjestad BK 27 matcher 95–74 (+21) 46 poäng 6. Örebro Hockey 27 matcher 101–88 (+13) 46 poäng 7. Växjö Lakers 27 matcher 86–67 (+19) 43 poäng 8. Malmö Redhawks 27 matcher 69–101 (–32) 31 poäng 9. Västerås IK 27 matcher 63–105 (–42) 23 poäng 10. Södertälje SK 27 matcher 62–119 (57) 16 poäng

J20 Nationell Norra:

1. Djurgårdens IF 30 matcher 155–81 (+74) 76 poäng 2. Brynäs IF 30 matcher 128–76 (+52) 68 poäng 3. Leksands IF 30 matcher 105–78 (+27) 58 poäng 4. AIK 30 matcher 99–77 (+22) 53 poäng 5. Mora IK 30 matcher 108–81 (+27) 50 poäng 6. MoDo Hockey 30 matcher 89–95 (–6) 42 poäng 7. IF Björklöven 30 matcher 76–105 (–29) 38 poäng 8. Luleå Hockey 30 matcher 85–113 (–28) 34 poäng 9. Timrå IK 30 matcher 67–96 (–29) 31 poäng 10. Skellefteå AIK 30 matcher 85–115 (–30) 31 poäng 11. Almtuna IS 30 matcher 66–146 (80) 14 poäng

Så spelas J20 Nationell Top 10

AIK

Brynäs IF

Djurgårdens IF

Frölunda HC

Färjestad BK

HV71

Leksands IF

Linköping HC

Mora IK

Rögle BK

Spelarna som stack ut

Snacka om dominans av Björck-bröderna. Wilson Björck och Viggo Björck kom nämligen etta och tvåa i poängligan under hösten. Wilson snittar över en poäng per match och vann både skytteligan och poängligan med 22 mål och 54 poäng på blott 25 matcher. Han trendar då just nu mot poängrekord i J20 Nationell.

Viggo Björck är strax där bakom med 47 poäng på 27 matcher och han är då på väg att krossa Jakob Ihs Wozniaks poängrekord av en U17-spelare från förra säsongen. Ihs Wozniak gjorde då 50 poäng på 36 matcher och Viggo Björck är alltså bara tre poäng ifrån rekordet.

Bäst i söder har varit Ivar Stenberg som gjorde både flest mål och poäng där. Hans 20 mål och 43 poäng på 23 matcher gör också att han är tvåa i skytteligan bakom Wilson Björck och trea i poängligan bakom bröderna.

AIK:s 19-årige sloven Borna Kopac är bäste utländska spelare med 35 poäng på 29 matcher. Backarnas poängliga vanns av Moras 18-årige talang Anton Olsson som gjorde 28 poäng på 30 matcher från blålinjen.

I målvaktsligan hittar vi Moras Noel Massot längst upp med 92,2 räddningsprocent och 2,08 insläppta mål per match. Tvåa är AIK:s Simon Carlsson som har haft 92,0 räddningsprocent och 2,50 insläppta mål per match.

Poängligan J20 Nationell:

1. Wilson Björck Djurgårdens IF 25 matcher 22 mål 32 assist 54 poäng 2. Viggo Björck Djurgårdens IF 27 matcher 15 mål 32 assist 47 poäng 3. Ivar Stenberg Frölunda HC 23 matcher 20 mål 23 assist 43 poäng 4. Eric Nordmark HV71 26 matcher 16 mål 20 assist 36 poäng 5. Hugo Orrsten Örebro Hockey 27 matcher 11 mål 25 assist 36 poäng 6. Theo Stockselius Djurgårdens IF 24 matcher 12 mål 23 assist 35 poäng 7. Borna Kopac AIK 29 matcher 10 mål 25 assist 35 poäng 8. Lucas Stockselius Djurgårdens IF 28 matcher 14 mål 20 assist 34 poäng 9. Zaki Crookes Leksands IF 30 matcher 16 mål 17 assist 33 poäng 10. Viktor Nörringer Frölunda HC 23 matcher 12 mål 21 assist 33 poäng

J18 Region

I de fyra J18-ligorna har det inte varit någon vidare dramatik i någon av serierna då de fem bästa lagen alla har varit klart före lagen under.

Längst upp i norr har Luleå varit helt dominanta och tagit tre poäng i 21 av 22 matcher. Deras enda förlust kom mot Sunderby SK (4-7) i september. Där bakom var det dock mer jämnt med blott fem poäng som skiljde mellan lagen som kom tvåa och femma. Timrå på femteplatsen var dock hela 16 poäng före Vännäs som var utanför en plats till J18 Nationell.

I öst var det föga förvånande Djurgården och AIK som kom etta och tvåa där DIF var fyra poäng före ärkerivalen AIK i toppen av tabellen. Huddinge kom in som sista lag till J18 Nationell, tolv poäng före sexan Täby.

Västerut var det mest jämnt mellan femman och sexan då det “bara” skiljde åtta poäng mellan Leksand, Mora och Karlskoga i kampen om att gå vidare. Brynäs vann då serien, två poäng före tvåan Örebro.

Nere i söder var det väldigt jämnt i toppen då endast tre poäng skiljde ettan och fyran men det var Linköping som toppade tabellen. Rögle tog den sista platsen till J18 Nationell, nio poäng före rivalen Malmö som missar avancemang.

Tabeller:

J18 Region Syd:

1. Linköping HC 22 matcher 118–48 (+70) 52 poäng 2. Frölunda HC 22 matcher 123–45 (+78) 51 poäng 3. HV71 22 matcher 106–58 (+48) 50 poäng 4. Växjö Lakers 22 matcher 122–46 (+76) 49 poäng 5. Rögle BK 22 matcher 80–43 (+37) 45 poäng 6. Malmö Redhawks 22 matcher 97–71 (+26) 36 poäng 7. Tingsryds AIF 22 matcher 78–66 (+12) 36 poäng 8. Karlskrona HK 22 matcher 60–64 (–4) 34 poäng 9. Vita Hästen 22 matcher 55–111 (–56) 15 poäng 10. IK Oskarshamn 22 matcher 48–139 (–91) 13 poäng 11. Troja-Ljungby 22 matcher 53–111 (–58) 12 poäng 12. Borås HC 22 matcher 24–162 (138) 3 poäng

J18 Region Väst:

1. Brynäs IF 22 matcher 145–52 (+93) 55 poäng 2. Örebro Hockey 22 matcher 175–55 (+120) 53 poäng 3. Färjestad BK 22 matcher 135–56 (+79) 51 poäng 4. Västerås IK 22 matcher 110–54 (+56) 45 poäng 5. Leksands IF 22 matcher 119–62 (+57) 44 poäng 6. Mora IK 22 matcher 112–67 (+45) 36 poäng 7. BIK Karlskoga 22 matcher 90–76 (+14) 36 poäng 8. Strömsbro IF 22 matcher 80–82 (–2) 30 poäng 9. Grums IK 22 matcher 82–109 (–27) 21 poäng 10. Valbo HC 22 matcher 47–140 (–93) 15 poäng 11. Borlänge HF 22 matcher 51–173 (–122) 8 poäng 12. Hudiksvalls HC 22 matcher 21–241 (–220) 2 poäng

J18 Region Öst:

1. Djurgårdens IF 22 matcher 134–47 (+87) 56 poäng 2. AIK 22 matcher 110–47 (+63) 52 poäng 3. Södertälje SK 22 matcher 88–48 (+40) 51 poäng 4. Flemingsbergs IK 22 matcher 87–59 (+28) 49 poäng 5. Huddinge IK 22 matcher 105–59 (+46) 44 poäng 6. IFK Täby 22 matcher 64–86 (–22) 32 poäng 7. Almtuna IS 22 matcher 60–83 (–23) 26 poäng 8. SDE HF 22 matcher 59–87 (–28) 26 poäng 9. Sollentuna HC 22 matcher 56–85 (–29) 21 poäng 10. Tyresö/Hanviken 22 matcher 52–93 (41) 18 poäng 11. Lidingö Vikings 22 matcher 44–112 (68) 14 poäng 12. Nacka HK 22 matcher 61–114 (–53) 7 poäng

J18 Region Norr:

1. Luleå Hockey 22 matcher 129–32 (+97) 63 poäng 2. Skellefteå AIK 22 matcher 115–44 (+71) 49 poäng 3. MoDo Hockey 22 matcher 128–59 (+69) 46 poäng 4. IF Björklöven 22 matcher 81–44 (+37) 45 poäng 5. Timrå IK 22 matcher 100–56 (+44) 44 poäng 6. Vännäs HC 22 matcher 63–92 (–29) 28 poäng 7. Östersunds IK 22 matcher 76–99 (–23) 27 poäng 8. Örnsköldsvik HF 22 matcher 63–108 (–45) 24 poäng 9. Sunderby SK 22 matcher 59–100 (–41) 23 poäng 10. Sundsvall Hockey 22 matcher 54–81 (–27) 22 poäng 11. Bodens HF 22 matcher 47–112 (–65) 13 poäng 12. Clemensnäs HC 22 matcher 39–127 (–88) 12 poäng

Så spelas J18 Nationell

J18 Nationell Södra:

Brynäs IF

Frölunda HC

Färjestad BK

HV71

Leksands IF

Linköping HC

Rögle BK

Västerås IK

Växjö Lakers

Örebro Hockey

Fotnot: Lag från södra och västra J18 Region-serierna.

J18 Nationell Norra:

AIK

Djurgårdens IF

Flemingsbergs IK

Huddinge IK

IF Björklöven

Luleå Hockey

MoDo Hockey

Skellefteå AIK

Södertälje SK

Timrå IK

Fotnot: Lag från östra och norra J18 Region-serierna.

Spelarna som stack ut

Poängkung i J18 Region blev Djurgårdens Ruben Westerling med 42 poäng på 21 matcher. Skyttekung var Karlskogas Douglas Sättermann som sköt hela 26 mål på 22 matcher.

Bäst av alla underåriga spelare, födda 2008, var Brynäs Axel Hillström som gjorde 18 mål och 36 poäng på 20 matcher. Den bästa U16-spelaren i ligan var MoDo-löftet Milan Sundström som gjorde 28 poäng på 20 matcher.

Backarnas poängliga vanns av Huddinges Jakob Görnebrand med 33 poäng på 22 matcher, hans 27 assist var också bäst i hela ligan.

På målvaktssidan stack Luleås Axel Markström ut med 93,9 räddningsprocent och 1,18 GAA på 16 matcher. Han vann då också alla matcher där han vaktade kassen. Även Växjös norske målvakt Felix Timraz-Westin imponerade med 93,9 räddningsprocent och 1,10 GAA på tolv matcher.

Poängligan J18 Region: