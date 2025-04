”Det närmaste vi kommer en spelande tränare”, sade TV4:s Fredrik Söderström i final ett.

Nu svarar Djurgården kring statusen på Patrick Thoresen – och om han kan kliva in i båset.

– Man får bidra med det man kan bidra med, säger huvudtränaren, Robert Kimby, till hockeysverige.se.

Robert Kimby och Patrick Thoresen. Foto: Bildbyrån (montage).

När Djurgården klev ut på Hovets is för finalmatch ett mot AIK gjorde man det utan Patrick Thoresen. 41-åringen som blev stockholmslagets poängkung i grundserien hade inte spelat sedan sina åtta minuter i match ett av semifinalserien mot SSK 31 mars, och fick följa matchen från sidan.



Statusen beskrivs som dag för dag och under torsdagen (dagen efter) var den norske profilen på is.



– Det är samma läge som det har varit innan på det sätt att det är dag till dag. Vi känner oss relativt trygga med att han kommer komma tillbaka i spel, men det gäller att det kommer i rätt läge också. Idag (läs igår) kunde han inte vara med. Vi får se på fredag, sade huvudtränaren Robert Kimby till hockeysverige.se efter onsdagens 4–2-match.



Thoresen vände tillbaka till Djurgården för en andra gång inför säsongen och har vid flera tillfällen beskrivits som en nyckelspelare för laget, och då inte bara sett till poäng.

Thoresen i polo? ”Om han inte är med…”

Inför finalmöte ett lyftes detta i TV4 då experten Fredrik Söderström satte ord på veteranens betydelse.



– Patrick Thoresen är det närmaste vi kommer en spelande tränare i hockeyn idag. Han hade varit, och kommer kanske bli, en viktig faktor, sade Söderström i sändningen.



Robert Kimby vill däremot inte ge något rakt svar på om det kan vara en lösning att lyfta in Thoresen i båset om han inte kan dra på sig skridskorna.



– Om han inte är med… vi tänker oss att han ska spela. Det är där vi ligger, säger tränaren.



Det blir ingen tränarpolo på honom då?

– Nej, vi tänker oss att han ska vara på isen.



Hur stor är hans betydelse som ledare i gruppen?

– Det är klart att den är stor. Han har varit med och vunnit och vet vad som krävs, men även om han inte kan vara med och spela nu så är han fortfarande en del av omklädningsrummet. Det gäller alla spelare som inte är med. Man får bidra med det man kan bidra med. Du får olika uppgifter, tyvärr har hans varit att stötta grabbarna från annat håll. Sen får vi se hur det ser ut nästa match, om han kan vara med eller inte, men det är klart att vi tycker det är positivt att ha honom i omklädningsrummet.

Svaret om Krüger: ”Ibland får man vara smart”

Djurgården kom ut starkt i första finalen, men var till slut ändå pressade mot slutet då AIK plockade ut sin målvakt för att gå för 3–3. I de lägena finns ofta lagkaptenen Marcus Krüger på isen, men denna gång fick andra ta den rollen.



På presskonferensen svarade Kimby även kring huruvida detta behöver vara något oroande infrö resterande del av finalen.



– Vi hade andra som löste det alldeles utmärkt. Ludde (Ludvig Rensfedlt) petade in den där så nej, det känns ganska tryggt med att vi har alla tillgängliga på fredag också.



Blev han bänkad?

– Nej… det är klart att vi hade velat ha honom på isen, men ibland får man också vara smart.