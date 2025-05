Imponerade i Detroit – kan nu möta backpartnern i VM

Simon Edvinsson landslagsdebuterade i Tre Kronor så sent som förra veckan. Nu har han gjort sin VM-debut – och senare i mästerskapet kan han få möta sin back-kollega Moritz Seider.

– Det skulle vara speciellt såklart, men framför allt skulle det vara sjukt roligt, säger Edvinsson till hockeysverige.se.

"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Simon Edvinsson VM-debuterar. Foto: Bildbyrån / Ronnie Rönnkvist (collage)

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Efter säsongen 2021/22 valde Simon Edvinsson att lämna svensk hockey och Frölunda. Då som vinnare av Eliteprospects award. Det vill säga SHL:s bästa junior. Nu har han nyligen avslutat sin första hela säsong med Detroit, vilka draftade honom i första rundan 2021.



– Det blev en bra säsong. Jag känner att det var många mål jag hade satt upp innan säsongen och som jag nådde, berättar Simon Edvinsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Ett av målen jag inte nådde var såklart slutspelet, men ”over all” känns det rätt bra faktiskt.



Under stora delar av säsongen spelade 22-åringen från Onsala med tysken Moritz Seider som har ett förflutet i Rögle. Liksom Edvinsson har även Seider vunnit Eliteprospects Award.

– Det har fungerat grymt bra att spela med varandra. Han är otroligt stark på pucken och bra i försvaret, men det finns också mycket annat han är duktig på.



Tyskland spelar i andra gruppen under VM, men backkollegorna kan komma att mötas i ett slutspel. Seider är kapten och den stora stjärnan i det tyska laget.

– Det skulle vara speciellt såklart, men framför allt skulle det vara sjukt roligt.

”Då smäller det till”

Första två säsongerna i Detroits organisation blev det mestadels spel i AHL för Grand Rapids. En tid Simon Edvinsson är tacksam för idag.

– Nu är det nästan två säsonger sedan jag spelade i AHL. Det jag känner som skillnad är styrkan hos killarna i NHL. Gör du ett misstag där så smäller det till. Du måste verkligen vara konsekvent när du spelar.

– Det skulle jag säga är den största delen i spelet jag lärt mig och det har verkligen varit kul att ta det steget.

Simon Edvinsson med Eliteprospects Award. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Har det varit skönt att haft matcherna och tiden i AHL när du väl tog klivet upp i NHL?

– Ja, och jag tror att jag blivit komfortabel i mitt spel av tiden där. Det skulle jag säga är största delen, att jag nu känner mig väldig säker både med och utan puck. Det är också vad man vill hitta genom att spela i AHL.

Niklas Kronwalls betydelse

En som har betytt mycket för Simon Edvinsson är Niklas Kronwall.

– Ja, verkligen. Vi håller kontakten, vilket jag även gör med (Nicklas) Lidström. Det är stor fördel för oss svenskar att kunna prata med dom båda lite extra. Jag kommer träffa båda under sommaren och för mig har det blivit en viktig del att kunna ha kontakten med dom



Vad har du utvecklat mest under just säsongen i NHL?

– Jag tror det är min beslutsamhet. Hur jag hanterar pucken och försvarsspelet. Det är ändå rätt mycket som jag känner har gått rätt bra.

Niklas Kronwall. Foto: Ronnie Rönnkvist.

VM-debut för Simon Edvinsson

När hockeysverige.se träffar Detroit-backen har ännu inte VM dragit i gång. Dessutom är han VM-debutant.

– Det var faktiskt Josef (Boumedienne) som hörde av sig. Det var såklart väldigt roligt och många tankar som gick genom huvudet. Att spela ett VM på hemmaplan…det är inte alla som får göra det så att få den här chansen var väldigt stort.



Fanns det någon tvekan att tacka ja?

– Nej, det var ett ja direkt.



Hur har dialogen varit under säsongen mellan dig och landslagsledningen?

– Det har inte varit så jättemycket utan dom har väl försökt hålla sig ifrån det under säsongen. Dom respekterar just den delen, att man är sin egen, men Sam (Hallam) har varit över och var i Florida då vi var där och spelade.



Fick du då någon indikation på att du var aktuell för VM?

– Nej, ingenting.



Vilka förväntningar har du på turneringen?

– När man spelar ett VM på hemmaplan ska man ha höga förväntningar. Att få spela ett VM på just hemmaplan är något alla vill göra. Bara det att då få möjligheten att göra det känns otroligt stort.



Vilket är ditt bästa VM-minne från soffan hemma i Onsala?

– Jag har mest bra minnen från World Cup och Four Nations. Inga direkt från VM utan dom minnena får vi skapa nu.



Vem har varit din stora förebild under uppväxten?

– Jag skulle säga att Joel Lundqvist har varit min stora förebild då jag växte upp. Det var svårt att kolla matcher i NHL när jag var tvungen att gå och lägga mig tidigt. Även om jag inte såg så många matcher tyckte jag det var coolt att vi hade så många spelare från Sverige där. Bland annat (Niklas) Kronwall, Lidström och en del Detroitspelare.