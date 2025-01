Succécomebacken: ”Det är nästan sagoskrivet”

Robert Rosén och hans comeback i Växjö slog ned som en bomb i hockey-Sverige.

Därefter har 37-åringen gjort succé i SHL med 1+2 på sina två första matcher tillbaka.

– Det har varit en av de roligaste hockeyveckorna i min karriär, säger Rosén till hockeysverige.se.

Robert Rosén gör succé direkt i hockeycomebacken. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Trots att hockeysverige.se gjort en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY om hans karriär, som vi trodde var avslutad, var Robert Rosén tillbaka på isen för Växjö mot Frölunda. På två matcher har han i comebacken svarat för ett mål och två assist. Men vad låg egentligen bakom att han ånyo kände att det vore kul att spela lite hockey på yttersta elitnivån igen?

– Det var efter mötet med ”Henke” (Evertsson). Han trodde att jag hade några månader kvar i mig. Såklart också att mina kunskaper, det jag alltid bidragit med, att det var vad laget saknar. Och att jag då skulle kunna hjälpa laget med det, berättar Robert Rosén för hockeysverige.se och fortsätter:

– När jag fick suga på den karamellen och kände ”Tror han det kan hjälpa att jag börjar igen så klart att jag kan göra det ett par månader.” Det var ändå så kort tid kvar av säsongen.

– Där tändes lågan lite och sedan blev den starkare och starkare efter det att jag fått legat och funderat lite. På den vägen är det.

Det behövdes inte heller så många övertalningsförsök från Henrik Evertsson innan Robert Rosén sa ”Vi kör”.

– Vi hade bara ett möte. Sedan bestämde vi att höras dagen efter för att stämma av. Det enda vi kom fram till i det samtalet var att jag behövde mer tid.

– Jag funderade två dagar till. Sedan ringde jag ”Henke” och sa ”Fasen, vi kör”.

Robert Rosén behövde inte övertalas för att dra på sig skridskorna igen. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Det kändes ändå ganska orimligt att allt skulle läggas på mina axlar”

Tänkte du mycket på att det skulle bli ganska stora förväntningar och även en press att du skulle komma in och leverera direkt?

– Klart att tanken slog mig. Samtidigt försökte jag tänka ”Vem tror att jag ska komma in och vända allt?” Jag hade ändå inte spelat på åtta månader. Det kändes ändå ganska orimligt att allt skulle läggas på mina axlar.

– Vi såg det mer att jag skulle komma in med en positiv energi, ganska opåverkat hur hösten känts och det gått för grabbarna. Bara komma in, vara mig själv, positiv, glad och bidra mycket i omklädningsrummet.

– Sedan givetvis mer och mer komma in i det hockeymässiga och bidra på isen också. Mycket tror jag ändå var just det vid sidan av, att få vissa grabbar att sänka lite på axlarna och spela ut lite mer.

Hur ser du på Växjös säsong innan du snörade på dig rören igen?

– Laget har gjort väldigt mycket bra. Det säger statistiken, att man ligger i topp i många av grejerna man mäter hockey nuförtiden.

– Sedan har man haft det tufft på det absolut viktigaste, vilket är att göra mål. Man kan skapa hur många lägen som helst, men gör du inga mål vinner du ändå inte matcherna.

– Det är där jag tycker att Växjös säsong har varit. Att man spelat väldigt bra långa stunder i många matcher. Dominerat spelat, skapat många chanser, men inte tagit betalt för det.

– Det finns mycket som är bra i laget och har varit så hela säsongen. Förhoppningsvis kan vi börja ta betalt för hur vi spelar. Att det börjar släppa mer och mer. Det är, som sagt var, lite där jag ska komma in också, med positiv energi, min erfarenhet och få, som sagt var, vissa av grabbarna att släppa lite på oket som ligger där och tynger dom. Oftast är det bara att slappna av och låta det hända som är det bästa. Mycket är det planen.

LÄS ÄVEN: Robert Rosén berättar om sin karriär i Old School Hockey.

Robert Rosén sköt segermålet i lördagens match mot HV71. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Succé direkt i comebacken: ”Att känna den känslan igen…”

Nu är Robert Rosén inte en rookie in i Växjö och han har också tagit emot med öppna armar av sina lagkamrater då han klivit in i omklädningsrummet igen.

Karikatyr av Fredrik Jax.

– Killarna har tagit emot mig jättebra. Jag sa det till dom efter första matchen ”Jag måste verkligen tacka för hur ni har tagit emot mig och jag är positiv över vilken energi ni spridit. Det har, seriöst menat, varit en av de roligaste hockeyveckorna i min karriär”.

– Det har bara varit positiv respons från alla i laget, ledare, fans och allting. Det här har verkligen berört mig och mottagandet jag fått från alla håll och kanter har betytt mycket.

Så här långt har 37-åringen med Alvesta som moderklubb svarat för ett mål och totalt tre poäng på två matcher.

– Det är nästan sagoskrivet. Såklart väldigt mycket över förväntan. Nu tycker jag inte att jag gjorde någon bra match mot HV71, men fick äran att avgöra.

– Då kändes det bättre i premiären mot Frölunda. Där spelade jag bra och gjorde många saker bra. Mot HV71 kom det antagligen en liten reaktion.

– Absolut var det jätteskönt att få göra det där avgörande målet mot HV71. Att känna den känslan igen tackar jag inte nej till.

När vi sågs i somras sa du att det skulle bli skönt att slippa sommarträningen…

– (Skratt) Det slapp jag ju.

Robert Rosén svarar om framtiden

Hur mycket träning hann du med innan premiären mot Frölunda?

– Inte mycket. Jag tränade kanske tre, fyra pass, så det var inte mycket träning. Ska jag vara ärlig trodde jag att det skulle ta mycket längre tid innan första matchen.

– Samtidigt kändes passen bra. Jag och Jörgen (Jönsson) snackade lite kom fram till att jag inte behövde söka perfektion, att det skulle kännas perfekt innan jag var med. Planen var att jag i början skulle spela lite mindre än vad jag gjorde, såklart. Det blev 16 och en halv minut direkt. Det var inte planen.

– Det kändes, som jag sa, bra direkt. Då tyckte vi att det var bara att köra på.

Skriver du ett nytt kontrakt efter säsongen på tre, fyra år eller hur går tankarna framåt?

– (Skratt) Nej, det gör jag inte. Det är bara dom här månaderna denna säsong som gäller. Att det var en så pass kort säsong gjorde att jag kände det skulle fixa och hitta motivation till. Det hade varit tufft med en hel säsong.

Får du plats med mer guldhjälmar hemma på vardagsrumsskåpet?

– Ja, guldhjälmar finns det alltid plats för. Det kan jag inte få för många av. Skulle det vara att säsongen slutar på så sätt skulle jag såklart vara överlycklig, avslutar Robert Rosén.